Partite Atp Finals Torino 2025 in chiaro sulla Rai: programmazione, date, orari, canali, guida tv

Come seguire le Atp Finals di Torino 2025 in chiaro sui canali RAI, che anche quest’anno trasmetterà una selezione di partite. L’evento clou del finale di stagione del circuito maschile vede ancora Torino a fare da scenario, con gli otto migliori giocatori al mondo impegnati a sfidarsi sul campo centrale dell’Inalpi Arena. Jannik Sinner cerca il bis, mentre Carlos Alcaraz tenterà di portare a casa per la prima volta il trofeo. In palio c’è anche la prima posizione del ranking mondiale. Come da recente tradizione, il torneo – che viene trasmesso integralmente sui canali di Sky Sport – andrà anche sulla RAI e più precisamente su Rai 2, oltre che in streaming su RaiPlay. Di seguito tutto il programma e gli orari (soggetti a variazione in base ai risultati e ai palinsesti Rai)
GIRONI: ACCOPPIAMENTI, RISULTATI E CLASSIFICHE
ATP FINALS – PROGRAMMA, DATE E ORARI
Domenica 09 novembre: una partita alle ore 20:30 su Rai2 e RaiPlay
Lunedì 10 novembre: una partita alle ore 14:00 su Rai2 e RaiPlay
Martedì 11 novembre: una partita alle ore 20:30 su Rai2 e RaiPlay
Mercoledì 12 novembre: una partita alle ore 14:00 su Rai2 e RaiPlay
Giovedì 13 novembre: una partita alle ore 20:30 su Rai2 e RaiPlay
Venerdì 14 novembre: una partita alle ore 14:00 su Rai2 e RaiPlay
Sabato 15 novembre: una semifinale ore 20:30 su Rai2 e RaiPlay
Domenica 16 novembre: finale ore 18:00 su Rai2 e RaiPlay