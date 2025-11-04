Montepremi Atp Finals Torino 2025 con Sinner: punti ranking, prize money singolare

Il montepremi, con il prize money e i punti per il ranking delle Atp Finals di Torino 2025 in programma dal 9 al 16 novembre. Continuano a crescere i dollari messi in palio dal torneo che chiude la stagione ATP. Si passa dai 14 milioni di un anno fa ai 15.5 complessivi di quest’edizione. Insomma, i big del tennis mondiale a Torino giocheranno per la gloria, ma anche per un bell’assegno. Nel caso il vincitore riuscisse a trionfare senza perdere alcuna partita nel corso della settimana, il premio sarebbe superiore ai 5 milioni di dollari totali. Ma anche solo giocare tre partite del round robin e perderle tutte, garantisce a chi si è qualificato come minimo un assegno da $331.000. Ecco la distribuzione completa e dettagliata del montepremi.

MONTEPREMI SINGOLARE ATP FINALS TORINO 2025

RISERVA – $ 155.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 331.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 396.500 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.183.500 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.367.000 (500 punti)

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – $ 5.071.000 (1500 punti)