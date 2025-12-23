Fusione commerciale ancora lontana tra ATP e WTA

Nessuna fusione commerciale all’orizzonte tra ATP e WTA: “La WTA e la ATP continueranno a discutere a riguardo di una potenziale fusione commerciale nel corso del nuovo anno. Al momento non ci sono aggiornamenti“. Questo il comunicato congiunto dei due tour indirizzato a Front Office Sports. Alla luce dei fatti sembra scemare l’ottimismo degli scorsi mesi verso l’esito positivo di tale operazione. A ogni modo, i negoziati tra le parti proseguiranno nel nuovo anno.

Sempre stando a Front Office Sports, i nodi principali di quello che fin qui è un mancato accordo tra le parti sarebbero principalmente di natura economica (come la distribuzione dei ricavi) oltre che strutturali e non sarebbero di facile e immediata risoluzione.