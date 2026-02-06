ATP Montpellier 2026, Nardi out ai quarti: Damm lo supera in due set

Niente da fare per Luca Nardi, che dopo le belle vittorie ai danni di Nikoloz Basilashvili e Flavio Cobolli nell’ATP 250 di Montpellier 2026 è uscito di scena nei quarti di finale. A frenare la sua corsa è stato l’americano Martin Damm, numero 160 del ranking e proveniente dalle qualificazioni, capace di imporsi per 6-3 7-6 in un’ora e 24 minuti.

L’unico vero rimpianto per il pesarese è il set point mancato sul 5-4 nel secondo set. Per il resto il suo avversario ha servito troppo bene e non gli ha concesso alcuna chance: basti pensare che in tutto il torneo non ha mai perso la battuta e ha messo a segno complessivamente 89 ace (considerando anche le qualificazioni). Il bilancio della settimana è comunque positivo per Nardi, bravo a dare continuità alla finale raggiunta nel Challenger di Manama.

Incamerati inoltre punti preziosi, che gli permettono di rientrare temporaneamente in top 100 e soprattutto attutire il possibile crollo ora che arriveranno delle importanti cambiali da difendere. Prima semifinale ATP in carriera per Damm, il quale se la vedrà contro il beniamino di casa Adrian Mannarino. Comunque vada è già certo di ritoccare il proprio best ranking, debuttando tra i primi 130.

La partita

Damm parte forte, conquistando 12 dei primi 14 punti del match e issandosi rapidamente sul 3-0. Nardi prova a reagire e quantomeno si sblocca, ma in risposta non può nulla. Il suo avversario vince il 100% dei punti con la prima di servizio e lascia per strada un solo 15 nei suoi turni di battuta. Dopo mezz’ora, il punteggio recita 6-3 in favore dell’americano.

Il copione sembra ripetersi nel secondo parziale, quando il pesarese si ritrova subito 0-40 nel game inaugurale. Riesce tuttavia a salvarsi e a fare gara di testa. Ancora una volta, però, c’è il problema risposta, acuito ad esempio dal game perfetto che firma Damm. Poco male perché alla lunga la sua pazienza viene premiata e nel decimo gioco arriva un set point, complici una serie di errori dello statunitense, specialmente quando lo scambio si allunga. Come sempre è però Damm a comandare lo scambio e cancella la palla set con grande coraggio e profondità.

Si giunge dunque al tie-break, dove lo statunitense parte meglio ma Luca recupera il mini-break di svantaggio. Il primo match point è in favore di Damm, però l’azzurro lo annulla con un ace al centro. Una prima vincente dà invece a lui il set point, ma il rivale va a segno con l’uno-due servizio e dritto. Partita finita? No, perché Nardi salva un secondo match point grazie al servizio. Damm tuttavia pizzica la riga con una risposta vincente e chiude 10-8 grazie a – neanche a dirlo – un ace.