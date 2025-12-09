De Minaur su Sinner: “Costanza mentale e di gioco impressionante”

Gli otto Slam vinti consecutivamente da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono un segno inequivocabile del loro dominio nel circuito, quasi nessuno è riuscito ad impensierirli. A sprazzi, solamente Novak Djokovic e Alexander Zverev sono stati in grado di fare partita con le due stelle del tennis mondiale.

Negli ultimi giorni Alex de Minaur, n.7 Atp, ha rilasciato alcune dichiarazioni, come riportato da Tennis365, in cui si è presentato deciso a voler cambiare l’andamento recente, soffermandosi sulle grandi qualità di Sinner: “Uno dei maggiori punti di forza di Jannik è la sua costanza di gioco, che non oscilla mai. È una delle cose più impressionanti, sia in termini di tennis che di gioco mentale. Al Roland Garros era in vantaggio, ha avuto match point e ha perso, è incredibile riuscire a superare una delusione del genere e giocare come ha fatto lui a Wimbledon”.

Confrontarsi con due campioni del genere però ha generato anche aspetti positivi, come il voler spingersi oltre i propri limiti e dare il massimo. Per il ventiseienne questi traguardi sono sulla propria lista all’ordine del giorno: “Sono al top della loro forma, hanno dominato gli ultimi due anni e con loro devi giocare un ottimo tennis. L’obiettivo è continuare a migliorare e rendergli la vita difficile”.

Gli appassionati vivono con grande pathos la rivalità tra Sinner e Alcaraz, ma per i giocatori non è il massimo avere solo due giocatori che conquistano la maggior parte dei trofei: “Non vogliamo che vincano sempre i tutti i tornei principali. Come avversari non ci piace perdere e dobbiamo dare tutto con loro”.