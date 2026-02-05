Challenger Tenerife 1 2026: Maestrelli, Travaglia e Giustino ai quarti

Proseguono i Challenger in calendario dal 2 al 8 febbraio, italiani ancora in corsa a Rosario, Tenerife e Cesenatico. Azzurri protagonisti al Challenger 50 di Cesenatico (cemento indoor), mentre al Tenerife Challenger 75 1 (cemento) sono ancora in tabellone Stefano Travaglia, Francesco Maestrelli e Lorenzo Giustino. Invece, al Challenger 125 di Rosario (terra rossa) resta in corsa solo Andrea Pellegrino.

Tenerife Challenger 1

Travaglia vince il derby con Gabriele Piraino (n. 362 ATP) con un doppio 6-3 e troverà Javier Barranco Cosano (n. 361 ATP) ai quarti di finale. Maestrelli, invece, supera Abdullah Shelbayh (n. 306 ATP) con un agevole 6-3 6-1, affronterà George Loffhagen (n. 205 ATP). Avanti anche Giustino che elimina 6-2 6-4 Miguel Damas (n. 321 ATP), pure per lui ci saranno i quarti di finale contro uno spagnolo: Pol Martin Tiffon (n. 265 ATP).

Cesenatico e Rosario

La prima edizione del Challenger romagnolo è a tinte azzurre: sono almeno quattro i tennisti italiani qualificati per i quarti di finale, in attesa del match serale di Federico Iannaccone. Purtroppo, si incroceranno tra di loro, dando vita a due derby. Enrico Dalla Valle supera con un doppio 6-4 il francese Cyril Vandermeersch e affronterà la wild card Filippo Romano che, a sua volta, batte a sorpresa Charles Broom (n. 296 ATP) 7-5 6-3. L’altro derby vedrà opposti Pietro Orlando Fellin e Raul Brancaccio. Il primo elimina 6-2 6-4 il russo Svyatoslav Gulin (n. 443 ATP), il secondo supera Laurent Lokoli 6-4 6-3.

In Argentina rimane in corsa solo Andrea Pellegrino che, dopo aver superato in rimonta 1-6 6-4 6-2 l’argentino Luciano Emanuel Ambrogi (n. 424 ATP), sfiderà Juan Manuel Cerundolo (n. 85 ATP) ai quarti di finale. Out Franco Agamenone e Marco Cecchinato.