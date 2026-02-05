Nardi – Damm in tv: data, orario, diretta streaming quarto di finale ATP 250 Montpellier 2026

Luca Nardi affronterà Martin Damm Jr. ai quarti di finale dell’ATP 250 di Montpellier 2026. Tra i due giocatori non ci sono precedenti. Per l’italiano si tratta della seconda apparizione in carriera in un quarto di finale nel circuito maggiore, la prima volta fu all’ATP 500 di Dubai del 2025.

Nardi – Damm: data e orario

Il match andrà in scena come terzo incontro di giornata sul Court Patrice Dominguez, dopo una partita di doppio e l’incontro tra Adrian Mannarino e Arthur Gea che è previsto non prima delle 14:30. Il match dell’italiano sarà in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky) e in streaming su Sky Go e NOW (previo abbonamento).