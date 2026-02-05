Clijsters: “Raducanu? Vorrei capire chi prende le decisioni per lei”

Kim Clijsters ha detto la sua su Emma Raducanu, sottolineando soprattutto i continui cambi di allenatore che la quattro volte campionessa Slam non condivide. Nel suo Love All Podcast, la belga si è definita “curiosa di capire chi prende le decisioni per lei: il suo manager? Suo padre?”.

“Ha lavorato con ottimi allenatori, professionisti che si prendono il loro tempo e sanno che sviluppare e adattare tattica e tecnica richiede tempo” ha ammesso l’ex numero 1 al mondo. Clijsters ha paragonato questa tendenza di Raducanu a quella di alcune squadre di calcio: “Per me è un approccio calcistico: un club prende un nuovo allenatore, perde due partite ad inizio stagione, lo licenzia e passa al prossimo”.

Il consiglio di Clijsters

La tre volte vincitrice dello US Open ha spiegato: “Penso che dovrebbe trovare qualcuno con cui davvero sente una connessione e poi lavorare duramente per costruire una relazione a lungo termine. Lei, o chiunque prende le decisioni per lei, deve avere un approccio a lungo termine”. In conclusione, l’ex tennista belga ha messo l’accento sulla necessità di essere pazienti: “Agli allenatori serve tempo per fare bene il loro lavoro, si tratta di trovare un equilibrio tra fiducia nell’allenatore e progressi che si possono fare con quel coach”.