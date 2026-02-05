Coppa Davis 2026, si parte con Norvegia-Gran Bretagna: ritorna Draper, assente Ruud

Ai nastri di partenza la Coppa Davis 2026 con il primo turno di qualificazione in programma giovedì 5 febbraio alle ore 18:00 (orario italiano). Il primo tie della competizione vedrà la Norvegia ospitare ad Oslo nella Nadderud Arena la Gran Bretagna, 10 volte vincitrice della competizione, strafavorita per il passaggio del turno. C’è grande attesa per il ritorno in campo del numero 13 del mondo Jack Draper, assente da agosto 2025 a causa di un infortunio al braccio. Non ci sarà, invece, Casper Ruud, reduce dalla sconfitta in quattro set agli ottavi di finale dell’Australian Open 2026 contro lo statunitense Ben Shelton. La vincente affronterà al turno successivo una tra Ecuador e Australia.

JACK DRAPER E L’ATTESO RITORNO IN CAMPO

“È da tanto che non competo, sono contento di tornare a giocare. Ho passato momenti duri ma ora sto meglio”, aveva detto nei giorni scorsi l’ex numero 4 al mondo ai microfoni della Lawn Tennis Association. L’ultima partita ufficiale del 24enne di Londra risale al 28 agosto 2025, quando al secondo turno dello US Open, dopo aver battuto in quattro set l’argentino Gomez, fu costretto a ritirarsi prima del match contro il numero 40 del ranking Zizou Bergs, a causa di un infortunio al braccio sinistro. Designato da molti come il terzo incomodo nella rivalità tra Sinner e Alcaraz a inizio 2025, il numero 13 del mondo ha bisogno di ritrovare la condizione; quale migliore occasione per farlo se non rappresentando la propria nazione, che non trionfa in Davis dal 2015?

L’ASSENZA DI CASPER RUUD

Al suo ritorno in campo Draper avrebbe dovuto affrontare l’ex numero 2 del mondo Casper Ruud. Dopo l’uscita agli ottavi di finale del Major australiano, il norvegese non parteciperà al primo turno di qualificazione della Coppa Davis 2026. Lo scorso 30 gennaio, il 3 volte finalista Slam è diventato papà e ha deciso di passare i giorni seguenti all’Australian Open con sua moglie e sua figlia. I singolaristi convocati dal capitano Anders Haseth, dunque, saranno il classe 2006 Nicolai Budkov Kjaer, numero 133 del ranking, e Viktor Durasovic, numero 313 del mondo.