Atp 250 Metz 2025: Sonego batte Altmaier, in semifinale affronterà Norrie

Lorenzo Sonego conferma la sua ottima tradizione nell’Atp 250 di Metz. Il torinese, campione in Francia nel 2022, piega in due set il tedesco Daniel Altmaier e centra la prima semifinale stagionale. 6-4 7-6(6), in due ore e tre minuti di gioco, il punteggio in favore del 30enne piemontese, che riesce per la prima volta nel 2025 a vincere partite consecutive per due tornei in fila (Metz e Parigi). Negli ultimi quattro tornei, in ben tre occasioni Sonego ha vinto più di una partita (Stoccolma, Parigi, Metz) con unica eccezione l’eliminazione al primo turno dell’Atp 500 di Basilea per mano di Alejandro Davidovich Fokina. Ottimo il feeling con l’indoor per l’azzurro, che si giocherà un posto in finale con Cameron Norrie. Sarà il quarto confronto tra Sonego e il britannico. Lo score recita 2-1 Norrie, che ha vinto gli ultimi due confronti (Atp 250 Hong Kong 2025, Masters 1000 Indian Wells 2024). L’unico successo di Sonego risale al 2019 (Masters 1000 Monte-Carlo).

LA PARTITA

Il primo set è stato equilibrato, deciso dal break ottenuto dal torinese nel quinto gioco e difeso con determinazione nei turni successivi, anche grazie a una prima di servizio praticamente impeccabile. Sonego ha chiuso il parziale con il 92% di punti vinti con la prima, ricorrendo alla seconda soltanto in due occasioni.

Nel secondo set il copione si è ripetuto: dopo aver mancato due palle break in avvio, l’azzurro ha dovuto fronteggiare la reazione di Altmaier, incisivo e aggressivo soprattutto dal lato del rovescio. Nonostante la pressione, Sonego ha mantenuto grande solidità al servizio, evitando sempre di concedere chance di break. Dal 4-4 in poi il match si è trasformato in una vera battaglia, culminata in un tiebreak ad altissima tensione. Qui il piemontese ha mostrato nervi saldi e grande lucidità, annullando sei set point a un Altmaier scatenato prima di chiudere i conti e garantirsi la semifinale.