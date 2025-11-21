Mondo Challenger: a Montemar approdano in semifinale Cadenasso e Giustino

In Spagna, al Montemar Challenger 75, continua l’avventura di Gianluca Cadenasso (n. 395 ATP) che, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, centra le semifinali battendo ai quarti il siciliano Gabriele Piraino (n. 371 ATP) con il netto punteggio di 6-0 6-2.
Con questo risultato Cadenasso raggiungerà il suo best ranking, issandosi alla posizione numero 343.
Il giocatore ligure, in semifinale, affronterà l’altro azzurro in gara, ovvero Lorenzo Giustino. Testa di serie numero 6 (n. 220 ATP), nei quarti ha avuto la meglio sul russo Ivan Gakhov (n. 263 ATP): 6-0 5-7 6-2 il punteggio finale.
Per il giocatore napoletano, che in questa stagione sta vivendo una seconda giovinezza, si tratta del secondo ottimo risultato sul veloce nell’ultimo mese, dopo il successo ad Almaty a fine ottobre.