Telecronisti Italia-Belgio Coppa Davis 2025: chi commenta su Rai 1 e SuperTennis

Il programma e i telecronisti della semifinale Italia-Belgio in programma alle Finals di Coppa Davis 2025 di Bologna. Gli Azzurri di Filippo Volandri sono a due vittorie di distanza da uno storico tris nella competizione a squadre. Dopo i due trionfi di Malaga, Berrettini e compagni vogliono ripetersi davanti al pubblico italiano, ma non sarà facile. L’impegno odierno contro il Belgio non va sottovalutato.
La semifinale finale di Coppa Davis sarà trasmessa su SuperTennis in chiaro, oltre che in streaming su SuperTennis Tv e SuperTennix con il commento di Lorenzo Fares e Diego Nargiso. Le partite andranno inoltre in onda su Rai 1 con il commento di Maurizio Fanelli e Omar Camporese.