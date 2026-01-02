Prize money doppisti 2025: Cash e Glasspool davanti, c’è anche Vavassori

Nel 2025 il doppio ha prodotto numeri importanti anche sul piano economico. A guidare la classifica dei doppisti per prize money stagionale sono Julian Cash e Lloyd Glasspool, protagonisti di una stagione di altissimo livello chiusa con il primo posto in classifica ATP: Cash ha chiuso l’anno con 1.726.083 dollari, Glasspool subito dietro con 1.715.246 $.

Alle loro spalle troviamo la coppia formata da Harri Heliovaara e Henry Patten, vincitori dell’ultima edizione delle ATP Finals: entrambi chiudono il 2025 con 1.551.921 dollari di prize money, confermandosi tra i protagonisti assoluti della specialità.

Subito dopo emergono due colonne del doppio mondiale come Horacio Zeballos, che nel 2025 ha guadagnato 1.527.730 $, e Marcel Granollers, fermo a 1.499.226 dollari, entrambi ancora una volta nelle prime 8 coppie del mondo.

Proseguendo nella classifica troviamo un’altra coppia dall’elevata qualità, capace di vincere tre Masters 1000 in questa stagione, Marcelo Arevalo e Mate Pavic, che chiudono la stagione appaiati a 1.430.481 $ ciascuno. A seguire i finalisti dell’ultima edizione delle ATP Finals, Neal Skupski con 1.355.926 dollari e Joe Salisbury con 1.310.031 $.

Presente in classifica anche la coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz, entrambi a quota 932.566 $, a testimonianza di una stagione solida e continua.

Al tredicesimo posto troviamo l’unico italiano presente tra i migliori doppisti per guadagni: Andrea Vavassori, che nel 2025 ha incassato 908.538 dollari. Un dato significativo, che si affianca al momento positivo del torinese anche fuori dal campo, recentemente nominato nel Consiglio dei Giocatori ATP, a conferma del suo crescente peso all’interno del circuito.