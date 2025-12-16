ATP Barcellona 2026: confermata la presenza di Alcaraz

Carlos Alcaraz giocherà l’ATP 500 di Barcellona 2026. A darne notizia è l’account ufficiale del torneo attraverso il proprio profilo ‘X’. Il sei volte campione Slam tornerà dunque in Catalogna nel tentativo di sollevare al cielo il trofeo per la terza volta in carriera e ‘vendicare’ sportivamente la sconfitta subita in finale nel 2025 contro Holger Rune (7-6 6-2). L’ATP di Barcellona si giocherà dall’11 al 19 aprile 2026 e il suo albo d’oro è letteralmente dominato dai 12 successi ottenuti in carriera da Rafael Nadal.