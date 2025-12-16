Heat Rule: dal 2026 cambiano le regole anche per l’ATP

‘Heat Rule‘, ovvero regole in condizioni di caldo estremo. Il Board dell’ATP ha approvato e ufficializzato tre nuovi provvedimenti a tutela dei giocatori. Tali provvedimenti saranno effettivi dall’inizio del 2026, si baseranno sul Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) e saranno allineati a quelli già in uso nel circuito WTA. L’indice WBGT si basa su una media delle temperature e combina una serie di fattori atmosferici quali la temperatura dell’aria, l’umidità, la velocità del vento e l’irraggiamento solare.

HEAT RULE – TRE NUOVE REGOLE