ATP Finals 2025, sugli spalti anche Luciano Ligabue: “Ammiro molto Sinner, quest’anno ero a Wimbledon”

Un’ospite a sorpresa era presente all’Inalpi Arena di Torino durante la semifinale delle ATP Finals 2025 tra Jannik Sinner e Alex De Minaur. In occasione di un cambio di campo, le telecamere hanno inquadrato Luciano Ligabue, scatenando l’entusiasmo del pubblico presente a Torino.

Intercettato da Sky Sport, il cantante si è espresso così sulla sua presenza e sul match: “Non volevo disturbare, era meglio concentrarsi sul gioco. Cosa mi impressiona di più di Sinner? Ero a Wimbledon quest’anno: un ragazzo di 24 anni esposto a milioni di persone, sotto la pressione di un evento che poteva essere storico per lui e per tutto lo sport italiano“.

Ligabue ha poi aggiunto: “Ha un controllo, una consapevolezza e una gestione della pressione pazzesche, che riesce a trasferire anche nella comunicazione. Quando sei allenato sei esposto a tutti i venti, e il fatto che lui riesca a cavarsela così bene anche con le tempeste che ogni tanto gli arrivano contro depone molto a suo favore. Lo ammiro molto per questo“.