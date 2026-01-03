ATP 250 Brisbane 2026: Arnaldi supera Gaston e approda al turno finale delle qualificazioni

Dopo la delusione della sconfitta di Mattia Bellucci contro Pablo Carreno Busta, l’italtennis può sorridere: Matteo Arnaldi strappa una preziosissima vittoria contro il francese Hugo Gaston e approda al turno finale delle qualificazioni dell’ATP 250 di Brisbane 2026. Il sanremese, capace di annullare al proprio avversario due match point nel corso del terzo set, si è imposto con lo score di 6-1 5-7 7-6(5) in un match durato poco più di due ore e trenta minuti di gioco. Per l’azzurro, l’ultimo scoglio per entrare nel tabellone principale del torneo australiano è rappresentato dalla wild card di casa Rinky Hijikata che nel match di primo turno si è imposto per 6-3 6-3 contro l’austriaco Filip Misolic.

LA PARTITA

Primo set praticamente sul velluto per Arnaldi che chiude 6-1 difendendo il proprio servizio e conquistando due break. Lo spartito cambia a inizio seconda frazione con Gaston che prima si porta avanti sul 3-0 ma poi non riesce a chiudere al momento di servire per il set. L’inerzia sembrerebbe cambiata ma nel dodicesimo game il tennista italiano perde nuovamente il servizio e il match recita un set pari. Nel terzo e decisivo parziale accade un po’ di tutto: a portarsi per primo avanti è il francese che però subisce l’immediato controbreak di Arnaldi. Il sanremese rischia di scivolare via definitivamente dal match ma si salva annullando al servizio due match point nel corso del decimo game. Nell’epilogo del tie-break pioggia di mini break: è ancora una volta Gaston a partire meglio ma il francese subisce la rimonta dell’azzurro che chiude il match a proprio favore al secondo match point.