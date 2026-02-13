ATP 500 Rotterdam 2026: programma, orari e ordine di gioco di sabato 14 febbraio. In campo Bolelli/Vavassori

Sabato 14 febbraio sarà giornata di semifinali all’ATP 500 di Rotterdam 2026. In campo anche il doppio, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati a loro volta nella sfida decisiva per l’accesso in finale. I due azzurri sono campioni in carica del torneo di doppio. Di seguito l’ordine di gioco.
Centre Court
Non prima delle 15:00 – (1) de Minaur/ van de Zandschulp vs Humbert
Non prima delle 19:30 – Munar/ (3) Bublik vs (7) Griekspoor/ (2) Auger-Aliassime
A seguire – (4) Bolelli/Vavassori vs. Schnaitter/Wallner