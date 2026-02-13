ItfNews

ITF W50 Grenoble 2026: Grant in semifinale, superata Nahimana

Tyra Grant - Foto Mattia Martegani

Tyra Grant continua nel migliore dei modi il primo torneo del suo 2026: dopo Ekaterina Kazinova supera anche Sada Nahimana (n. 226 WTA) e centra l’accesso in semifinale all’ITF W50 di Grenoble 2026 (cemento indoor). L’azzurra s’impone 6-2 6-2. Per la 2008 si tratta del miglior risultato negli ultimi sei mesi (nell’agosto 2025 disputò la finale dell’ITF W50 di Bytom), al momento il live ranking la vede rientrare tre le prime 270 giocatrici del mondo. Grant in semifinale affronterà la vincente del match tra la belga Jeline Vandromme (n. 306 WTA) e la britannica Hannah Klugman (n. 590 WTA).

