Feliciano Lopez: “L’assenza dei migliori giocatori è un problema che non riguarda solo la Coppa Davis”

A poche ore dalla finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, il direttore delle Final 8 Feliciano Lopez è intervenuto in conferenza stampa per fare un bilancio dell’appuntamento andato in scena a Bologna. In particolare si è soffermato sull’assenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: “Il fatto che i migliori giocatori non partecipino è qualcosa che tutti i tornei durante l’anno affrontano. Il calendario è congestionato e ci sono tanti tornei, perciò è molto difficile. Anche i Masters 1000 iniziano ad avere questo problema, che interessa l’intero mondo del tennis. È un dato di fatto che ci sono tanti tornei e i giocatori scelgono dove giocare: non è un problema solo della Davis“.

Sulla stessa lunghezza d’onda Ross Hutchins, CEO dell’ITF, che ha guardato il lato positivo: “Carlos era qui e voleva giocare. Poi si è infortunato visibilmente alle ATP Finals: è stata una sfortuna per lui. Jannik invece ha giocato gli ultimi due anni, mentre molti top players semplicemente non si sono qualificati“.

Infine ha parlato anche Dave Haggerty, presidente dell’ITF: “La Coppa Davis è stata, è e sarà sempre una competizione per nazioni. Io durante i match con questi giocatori ho visto tante emozioni che non vedi ogni settimana. C’è una falsa percezione che i giocatori non rappresentino le nazioni. Alcuni di questi hanno giocato le qualificazioni e non ce l’hanno fatta. Jannik e Carlos? Sarebbe bello averli, ma i loro team combattono con lo spirito”.