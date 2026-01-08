Mboko, Gilbert avverte: stessi limiti di Gauff

Victoria Mboko, protagonista di una straordinaria stagione 2025 culminata con l’ingresso nella top 20 WTA e la vittoria al Canadian Open, si prepara a un 2026 carico di aspettative. Ma secondo Brad Gilbert, ex coach di Coco Gauff, c’è un aspetto del suo gioco che potrebbe limitarne la crescita, lo stesso che ha condizionato anche l’americana.

Intervenuto nel podcast The Big T, Gilbert ha espresso un giudizio netto: “Non mi piace il suo dritto: ha gli stessi problemi di Coco, servizio e dritto. Soprattutto al servizio commette molti doppi falli“. All’analisi si è unita anche l’ex tennista tedesca numero 9 al mondo Andrea Petkovic, che ha però sottolineato una differenza importante rispetto a Gauff. “L’unica differenza tra lei e Coco è che lei sulla prima rischia tutto, a volte commette anche 12 doppi falli, ma almeno compensa con molti punti gratuiti“.

Dopo l’eliminazione del Canada dalla United Cup, Mboko guarda ora al debutto all’Adelaide International, ultimo test prima del suo primo Australian Open, dove arriverà per la prima volta in carriera da testa di serie tra le prime 20.