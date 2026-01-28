Australian Open 2026, Rybakina: “Felicissima di aver vinto in due set. La scorsa stagione ho ripreso fiducia”

“Sono felicissima di questa vittoria e di averla ottenuta in due set. Nel primo parziale ero un po’ in difficoltà con la prima di servizio, forse lo eravamo entrambe guardando le percentuali“. Visibilmente soddisfatta per la vittoria contro Iga Swiatek che le permetterà di giocare la semifinale dell’Australian Open 2026 contro Jessica Pegula, Elena Rybakina ha commentato in conferenza stampa la prestazione avuta in campo contro la numero 2 del mondo.

SERVIZIO CHIAVE DEL MATCH

Un match in cui il servizio è stato una discriminante fondamentale per l’esito finale, dello stesso avviso è anche la numero 5 del mondo: “Penso che entrambe non abbiamo iniziato il match al meglio con il servizio. Forse perché ci siamo allenate indoor nella giornata di ieri perché fuori c’era troppo caldo. Nel secondo set ho provato a cambiare il lancio di palla e in effetti ha funzionato, ne sono contenta“.

TOP CON LE TOP

L’attenzione si sposta poi sulle otto vittorie consecutive in altrettanti incontri contro le top 10 ottenute dalla tennista kazaka: “Penso che la scorsa stagione mi abbia dato la giusta fiducia per superare i match più difficili. Ho provato a portare quella fiducia anche in questa stagione. Ci sono ancora tante cose da migliorare ma la cosa importante è come io riesca a essere aggressiva in campo“.

PEGULA OSTACOLO VERSO LA FINALE

In semifinale, Rybakina affronterà Pegula reduce dalla vittoria in due set contro Amanda Anisimova: “Ha tantissima esperienza – conclude Rybakina – e la sua palla resta piuttosto bassa. È molto difficile giocare contro di lei ma proverò a fare del mio meglio e vedremo chi vincerà“.