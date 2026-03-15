Masters 1000 Indian Wells 2026, Sinner: “Contento del mio livello, carico per la finale”

Dopo aver superato in semifinale Alexander Zverev con il punteggio di 6-2 6-4, Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa analizzando la sua prestazione e le sensazioni maturate nel corso del torneo. Per l’azzurro si tratta della prima finale in carriera al Masters 1000 di Indian Wells, traguardo raggiunto dopo aver battuto per la settima volta il tedesco Alexander Zverev nei precedenti.

LA SODDISFAZIONE DELLA SETTIMANA

Il numero uno italiano ha sottolineato la soddisfazione per il livello espresso nel match: “Sono felice di essere per la prima volta in finale. È stata una grande semifinale. Le condizioni qui mi piacciono molto, sto servendo meglio e sono molto contento”.

L’altoatesino ha espresso motivazione per la prima volta all’atto conclusivo in California: “È la prima volta che gioco la finale qui e questo significa molto per me. Mi dà fiducia anche per Miami e per cercare di chiudere la prima parte della stagione sul cemento nel miglior modo possibile”.

LE CONDIZIONI DI INDIAN WELLS

Sinner ha poi spiegato alcune caratteristiche particolari dei campi di Indian Wells, soffermandosi sulle differenze tra palle nuove e usurate e sull’importanza della posizione in campo. “Qui ci sono due scenari: con le palle nuove il campo è abbastanza veloce, mentre con le palle usate diventa un po’ più lento. A un certo punto diventa molto un gioco di posizioni, di dove riesci a stare in campo, e questa credo sia la chiave principale su questa superficie. Finora penso di interpretarla bene”.

LA FINALE CON MEDVEDEV

In finale l’azzurro affronterà il russo Daniil Medvedev, che nell’altra semifinale ha superato Carlos Alcaraz per 6-3 7-6(3). Sinner ha parlato con grande rispetto del rivale, sottolineando quanto le sfide contro di lui abbiano contribuito alla sua crescita. “In passato è stato un giocatore che mi ha fatto migliorare molto, mi ha messo spesso in difficoltà e anche grazie a lui ho dovuto cambiare il mio stile di gioco. In ogni caso sarà una partita molto dura”.

Sinner arriva così all’ultimo atto del torneo californiano con grande fiducia nei propri mezzi. Quella contro Medvedev sarà la sedicesima sfida tra i due, con il bilancio dei precedenti che vede l’azzurro avanti 8 vittorie a 7, l’ultima arrivata alle ATP Finals 2024, quando si impose nel Round Robin con il punteggio di 6-3 6-4.