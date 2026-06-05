WTA 125 Foggia 2026: Grant domina Pieri ed è in semifinale

Prosegue l’ottimo percorso di Tyra Grant nel WTA 125 di Foggia 2026. La 18enne italo-americana domina Tatiana Pieri (n.505 WTA) nel derby azzurro dei quarti di finale. 6-4 6-1, in un’ora e 18 minuti di gioco, il punteggio in favore della numero 184 del mondo, che al termine del torneo entrerà almeno in Top 180 WTA migliorando ulteriormente il suo best ranking. In semifinale Grant se la vedrà con Darya Astakhova (n.277 WTA), protagonista di una buona prova con la francese Chloe Paquet (n.343 WTA).
Avanti Bronzetti
Nell’altro derby azzurro di quarti di finale, Lucia Bronzetti doma in due set la numero 302 del mondo Giorgia Pedone. La 27enne riminese, scivolata fino alla 172ª posizione del ranking WTA, rifila un netto 6-2 6-4 alla classe 2004 palermitana e si giocherà un posto in finale con Leyre Romero Gormaz (n.158 WTA). La spagnola, testa di serie numero 4 del tabellone, elimina in rimonta la francese Carole Monnet (n.196 WTA) con lo score di 1-6 6-2 6-1.