Tabellone ATP 250 Estoril 2026: tutti gli accoppiamenti, Darderi per difendere la Top 20

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Estoril 2026 che vedrà in campo Luciano Darderi, a caccia di punti preziosi per rimanere in Top 20. L’azzurro, infatti, ha in scadenza la cambiale dei 500 punti ottenuti nel luglio 2025 con le vittorie dei due tornei ATP 250 di Bastad e Umago. Darderi sarà la testa di serie numero 2, dietro al solo Andrey Rublev, e potrà usufruire di un bye al primo turno. Alejandro Tabilo e Alexander Blockx saranno i numeri 3 e 4 del seeding, tra le teste di serie anche il padrone di casa Nuno Borges (5). Di seguito il tabellone completo dell’ATP 250 di Estoril 2026.

PARTE ALTA

(1) Rublev bye

Choinski vs de Jong

(WC) Ferreira Silva vs Van Assche

(ALT) Gaubas vs (8) Carreno Busta

(3) Tabilo bye

(WC) Torres vs Basilashvili

Gaston vs Dzumhur

Droguet vs (7) Ugo Carabelli

PARTE BASSA

(5) Borges vs (Q)

Wawrinka vs Burruchaga

Merida vs (Q)

(4) Blockx bye

(6) van de Zandschulp vs Faria

(Q) vs (WC) Pereira

Rocha vs (Q)

(2) Darderi bye