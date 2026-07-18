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ATP 250 Bastad 2026, Darderi: “Sotto pressione tutta settimana, più tranquillo per la finale”

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia 2026
Luciano Darderi - Foto FITP

Luciano Darderi potrà difendere il titolo all’ATP 250 di Bastad 2026. Il classe 2002 italiano, grazie alla vittoria su Daniel Adolfo Vallejo si è garantito un posto in finale. Vincere nuovamente il torneo svedese sarebbe un tassello fondamentale per rimanere in Top 20. Infatti, nel luglio 2025 vinse sia a Bastad che all’ATP 250 di Umago conquistando ben 500 punti in classifica. La concomitanza dei due tornei nel calendario 2026 gli ha impedito di difendere entrambi i titoli, mettendolo spalle al muro. Darderi, infatti, ha ammesso che le partite giocate in Svezia non sono state semplici dal punto di vista mentale. “Giocare sempre sotto pressione non è semplice – ha raccontato l’azzurro -. Ora che sono in finale sono più tranquillo, anche se non è mai semplice disputarne una. Cercherò di dare il meglio”. 

Vallejo e il feeling con Bastad

L’attuale numero 18 del ranking ha voluto complimentarsi con il proprio avversario che ha avuto il merito di annullare ben 12 set point nel primo set e tre match point nel secondo. Darderi ha detto:  “Complimenti a Vallejo perché ha fatto una grandissima partita, era la prima volta che lo affrontavo e non è stato semplice”. Complimenti meritati dal classe 2004 che ha riscritto la storia sportiva del proprio Paese riportando la bandiera del Paraguay tra i migliori 4 di un torneo ATP a 24 anni di distanza dall’ultima volta.

Infine, Darderi ha ammesso di avere un feeling speciale con il torneo di Bastad: “Segreto? Sulla terra gioco sempre bene, ma le condizioni che ci sono qui in Svezia mi piacciono particolarmente e mi agevolano ancora di più“. Sarà la sua settima finale in carriera, la seconda in Svezia. Tutte le finali giocate da Darderi sono arrivate proprio sul rosso.

 

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