ATP 250 Bastad 2026, Darderi: “Sotto pressione tutta settimana, più tranquillo per la finale”

Luciano Darderi potrà difendere il titolo all’ATP 250 di Bastad 2026. Il classe 2002 italiano, grazie alla vittoria su Daniel Adolfo Vallejo si è garantito un posto in finale. Vincere nuovamente il torneo svedese sarebbe un tassello fondamentale per rimanere in Top 20. Infatti, nel luglio 2025 vinse sia a Bastad che all’ATP 250 di Umago conquistando ben 500 punti in classifica. La concomitanza dei due tornei nel calendario 2026 gli ha impedito di difendere entrambi i titoli, mettendolo spalle al muro. Darderi, infatti, ha ammesso che le partite giocate in Svezia non sono state semplici dal punto di vista mentale. “Giocare sempre sotto pressione non è semplice – ha raccontato l’azzurro -. Ora che sono in finale sono più tranquillo, anche se non è mai semplice disputarne una. Cercherò di dare il meglio”.

Vallejo e il feeling con Bastad

L’attuale numero 18 del ranking ha voluto complimentarsi con il proprio avversario che ha avuto il merito di annullare ben 12 set point nel primo set e tre match point nel secondo. Darderi ha detto: “Complimenti a Vallejo perché ha fatto una grandissima partita, era la prima volta che lo affrontavo e non è stato semplice”. Complimenti meritati dal classe 2004 che ha riscritto la storia sportiva del proprio Paese riportando la bandiera del Paraguay tra i migliori 4 di un torneo ATP a 24 anni di distanza dall’ultima volta.

Infine, Darderi ha ammesso di avere un feeling speciale con il torneo di Bastad: “Segreto? Sulla terra gioco sempre bene, ma le condizioni che ci sono qui in Svezia mi piacciono particolarmente e mi agevolano ancora di più“. Sarà la sua settima finale in carriera, la seconda in Svezia. Tutte le finali giocate da Darderi sono arrivate proprio sul rosso.