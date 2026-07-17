Vallejo in semifinale ATP: quarto paraguaiano di sempre a riuscirci

Adolfo Daniel Vallejo ha sconfitto Stefano Travaglia nei quarti di finale dell’ATP 250 di Umago, conquistando la prima semifinale ATP della carriera. Con questo successo, inoltre, diventa il quarto paraguaiano di sempre a raggiungere una semifinale nel circuito ATP. Prima di lui ci erano riusciti: Victor Pecci con 43 semifinali (vanta anche 22 finali, di cui una Slam, e 10 titoli); Francisco Gonzalez con 6 e Ramon Delgado con 5 (giustiziere di Pete Sampras nel secondo turno del Roland Garros 1998). In ordine di tempo l’ultimo ad apparire a quello stadio di un evento era stato proprio Delgado nel 2002, nel torneo ATP in Costa do Sauipe, dove venne poi sconfitto da Gustavo Kuerten. Nel prossimo turno Vallejo affronterà il vincente della sfida tra Luciano Darderi e Nuno Borges per coltivare il sogno della finale e, chissà, della vittoria.