ATP 250 Bastad 2026: stop Travaglia, Vallejo in semifinale per la prima volta

Termina il percorso di Stefano Travaglia. L’azzurro viene sconfitto 7-6(5) 6-2 da Adolfo Daniel Vallejo nei quarti di finale dell’ATP 250 di Bastad. Al ritorno dopo quattro anni in un quarto di finale ATP (il sesto della carriera), il numero 150 del mondo si ferma di fronte ad un avversario che dimostra di essergli superiore. Nelle fasi iniziali regna l’equilibrio e nei primi game entrambi i giocatori tengono agilmente il turno di battuta. Vallejo è il primo a piazzare l’allungo ma viene subito ripreso dal tennista italiano. Dopo non aver sfruttato un set point, il paraguaiano conquista il set al tie break con merito. Il secondo parziale inizia in salita per Travaglia che subisce subito il break, ma come nella situazione precedente, reagisce subito e ristabilisce la parità. Con il passare dei minuti il numero 71 del ranking ATP prende il sopravvento, strappando due volte il servizio e guadagnando il pass per il turno successivo. Vallejo si dimostra capace di colpire nei momenti decisivi, ottenendo il passaggio in semifinale per la prima volta in carriera e diventando il quarto paraguaiano a riuscirci. Nel prossimo match affronterà il vincente della sfida tra la testa di serie numero 2 Luciano Darderi e il numero 5 del seed Nuno Borges.