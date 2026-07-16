ATP 250 Umago 2026: Arnaldi va ko, Dzumhur vola in semifinale

Ancora uno stop per Matteo Arnaldi. L’azzurro esce sconfitto per mano di Damir Dzumhur per 7-6(5) 6-7(4) 7-6(4) nei quarti di finale dell’ATP 250 di Umago. L’inizio del tennista ligure è incoraggiante: break nel terzo e nel settimo gioco, facendo prefigurare una chiusura semplice del primo parziale. Invece, si fa rimontare fino al 5 pari e cede al tie break. Nel secondo set le prime due occasioni in risposta sono per Arnaldi, che però non le sfrutta. Al contrario, il suo avversario riesce ad avere la meglio in un game infinito e ottiene il break, tenendo la battuta fino al 5-4, quando l’italiano riemerge e dà via alla rimonta che si conclude al tie break. Nel parziale decisivo

e garantendosi il passaggio al turno successivo. Si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro partite per il numero 34 del ranking mondiale, in leggera flessione dopo l’exploit al Roland Garros. Nel prossimo turno il bosniaco sfiderà il vincente del match tra la testa di serie numero 2 Alejandro Davidovich-Fokina e lo slovacco Alex Molcan, per conquistare un posto in finale.