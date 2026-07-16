ATP 250 Bastad 2026: Pellegrino lotta ma non basta, Rublev ai quarti

Andrea Pellegrino mette in difficoltà Andrey Rublev, ma non è sufficiente. L’azzurro viene sconfitto 7-6(3) 6-7(7) 6-3 dal numero uno del seed nel secondo turno dell’ATP 250 di Bastad. Nei primi due set le chance sono poche per entrambi i giocatori, dominanti al servizio, con i tie break a regalare le maggiori emozioni: nel primo, nonostante il vantaggio iniziale, Pellegrino si fa riprendere dal russo che si aggiudica il set con un parziale di 7 a 1; nel secondo, il numero 138 del ranking emerge con più lucidità, annullando tre match point e forzando il parziale decisivo. Nel terzo set Rublev trova il varco giusto alla sesta palla break, non rischiando nulla sul proprio servizio e procedendo spedito verso il successo. L’ex numero 5 del mondo sfiderà il vincente del match tra la testa di serie numero 8 Sebastian Baez e l’olandese Jesper de Jong.