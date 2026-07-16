WTA, che equilibrio nella top 15! Tutte le tenniste hanno vinto almeno uno Slam o un ‘1000’

Considerando la classifica WTA del momento, guidata, alla prima posizione, da Aryna Sabalenka, non può passare inosservata una statistica: tutte le prime 15 tenniste del circuito hanno vinto almeno uno slam e/o un Masters 1000 in singolare. Nel circuito ATP non è così, in top 15 figurano ancora alcuni tennisti senza slam né Masters 1000. Questo a riprova del fatto che al momento, tra le donne, il livello del tennis è altissimo e la competizione ai massimi livelli.
Ecco le prime 15 giocatrici WTA e i rispettivi titoli slam e/o 1000 conquistati:
- Aryna Sabalenka, (4 Grand Slams, 11 Masters 1000)
- Elena Rybakina, (2 Grand Slams, 2 Masters 1000)
- Jessica Pegula, (4 Masters 1000)
- Coco Gauff, (2 Grand Slams, 3 Masters 1000)
- Mirra Andreeva, (1 Grand Slam, 2 Masters 1000)
- Karolína Muchová, (1 Masters 1000)
- Linda Nosková, (1 Grand Slam)
- Iga Świątek, (6 Grand Slams, 11 Masters 1000)
- Amanda Anisimova, (2 Masters 1000)
- Elina Svitolina, (5 Masters 1000)
- Marta Kostyuk, (1 Masters 1000)
- Victoria Mboko, (1 Masters 1000)
- Naomi Osaka, (4 Grand Slams, 2 Masters 1000)
- Belinda Bencic, (2 Masters 1000)
- Jasmine Paolini, (2 Masters 1000)