Entry List Atp Challenger 2026 – Week 31: Hagen, Grodzisk, Lexington, Istanbul, Plovdiv

Le entry list e i partecipanti dei cinque tornei Atp Challenger della Settimana 31 (03-09 agosto 2026). La tournée nordamericana prosegue in Kentucky con il torneo di Lexington, che si svolgerà nel corso della settimana del Masters 1000 canadese. Tutti gli altri eventi challenger invece avranno luogo in Europa tra terra rossa e cemento all’aperto. Di seguito tutte le entry list dei cinque Atp Challenger in programma la trentunesima settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 31 (03-09 AGOSTO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 HAGEN
Choinski, Jan GBR 75
Molcan, Alex SVK 101
Piros, Zsombor HUN 120
Gaubas, Vilius LTU 128
Muller, Alexandre FRA 132
Travaglia, Stefano ITA 150
Kolar, Zdenek CZE 153
Neumayer, Lukas AUT 162
Skatov, Timofey KAZ 163
Carballes Baena, Roberto ESP 165
Cecchinato, Marco ITA 175
Kym, Jerome SUI 186
Moller, Elmer DEN 190
Sachko, Vitaliy UKR 195
Giustino, Lorenzo ITA 196
Taberner, Carlos ESP 197
Rincon, Daniel ESP 205
Gomez, Federico ARG 209
Gentzsch, Tom GER 212
Squire, Henri GER 215
Djere, Laslo SRB 220
ALTERNATES
Brancaccio, Raul ITA 230
Den Ouden, Guy NED 231
Tseng, Chun-Hsin TPE 234
Houkes, Max NED 244
Barrena, Alex ARG 245
Kotov, Pavel RUS 246
Dodig, Matej CRO 254
Gadamauri, Buvaysar BEL 255
Krumich, Martin CZE 278
Varillas, Juan Pablo PER 279
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 GRODZISK
Dzumhur, Damir BIH 108
Glinka, Daniil EST 167
Schwaerzler, Joel AUT 171
Coppejans, Kimmer BEL 199
Mayot, Harold FRA 200
Guerrieri, Andrea ITA 219
Ficovich, Juan Pablo ARG 224
Moro Cañas, Alejandro ESP 227
Ferreira Silva, Frederico POR 233
Kasnikowski, Maks POL 252
Ribecai, Michele ITA 265
Henning, Philip RSA 281
Michalski, Daniel POL 299
Geerts, Michael BEL 328
Mena, Facundo ARG 331
Villanueva, Gonzalo ARG 352
Martinez, Alex ESP 355
Erhard, Mathys FRA 357
Bertrand, Robin FRA 363
Wallin, Olle SWE 368
Gengel, Marek CZE 373
ALTERNATES
Marrero Curbelo, Ivan ESP 376
Zhukayev, Beibit KAZ 387
Blancaneaux, Geoffrey FRA 390
Rodriguez Taverna, Santiago ARG 402
Fellin, Pietro ITA 441
Radulov, Iliyan BUL 441
Orlov, Vladyslav UKR 443
Martin Manzano, Juan Cruz ITA 457
Durasovic, Viktor NOR 474
Peliwo, Filip POL 509
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 LEXINGTON
Zheng, Michael USA 121
Sweeny, Dane AUS 122
Samuel, Toby GBR 129
Opelka, Reilly USA 131
Mejia, Nicolas COL 133
Schoolkate, Tristan AUS 148
Echargui, Moez TUN 151
Lajovic, Dusan SRB 152
Harris, Billy GBR 154
Lajal, Mark EST 159
Sakamoto, Rei JPN 161
Bolt, Alex AUS 166
Gojo, Borna CRO 168
Pinnington Jones, Jack GBR 170
Smith, Colton USA 181
Ymer, Elias SWE 183
Cina, Federico ITA 184
Harris, Lloyd RSA 187
Gorzny, Sebastian USA CO 2
Friend, Jay JPN CO 3
Kouame, Moise FRA NG 211
ALTERNATES
Mmoh, Michael USA 188
Rodesch, Chris LUX 191
Broady, Liam GBR 198
Wendelken, Harry GBR 202
Tomic, Bernard AUS 206
Hsu, Yu Hsiou TPE 210
Kouame, Moise FRA 211
Searle, Henry GBR 214
Gill, Felix GBR 216
Grenier, Hugo FRA 221
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 ISTANBUL
Debru, Gabriel FRA 239
Added, Dan FRA 243
Basing, Max GBR 261
Bax, Florent FRA 263
Sun, Fajing CHN 273
Bar Biryukov, Petr RUS 285
La Serna, Juan Manuel ARG 286
Simakin, Ilia RUS 289
Santillan, Akira JPN 301
Alkaya, Mert TUR 311
Stewart, Hamish GBR 332
Erel, Yanki TUR 341
Ghibaudo, Antoine FRA 359
Ratti, Lucio ARG 372
Pereira, Tiago POR 379
Dhamne, Manas IND 381
Weber, Arthur FRA 403
Vandermeersch, Cyril FRA 410
Ursu, Vadym UKR 415
Brouwer, Gijs NED 415
Inchauspe, Paul FRA CO 5
ALTERNATES
Jones, Maximus THA 419
Poullain, Lucas FRA 423
Pankin, Semen RUS 424
Boitan, Adrian ROU 434
Radulov, Iliyan BUL 441
Orlov, Vladyslav UKR 443
Yevseyev, Denis KAZ 445
Potenza, Luca ITA 451
Durasovic, Viktor NOR 474
Binda, Alexander ITA 475
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV
Clarke, Jay GBR 239
Reis Da Silva, Joao Lucas BRA 250
Boscardin Dias, Pedro BRA 260
Agamenone, Franco ITA 270
Jianu, Filip Cristian ROU 282
Kopp, Sandro AUT 291
Galan, Daniel COL 304
Forejtek, Jonas CZE 312
Brunclik, Petr CZE 330
Dellien, Murkel BOL 334
Casanova, Hernan ARG 337
Roca Batalla, Oriol ESP 342
Milic, Ognjen SRB 349
Ribeiro, Eduardo BRA 356
Sanchez Jover, Carlos ESP 362
Nesterov, Petr BUL 369
Piraino, Gabriele ITA 375
Caniato, Carlo Alberto ITA 378
Papoe, Radu Mihai ROU 391
Alexandrescou, Yannick Theodor FRA JR 16
Carboni, Lorenzo ITA NG 471
ALTERNATES
Perot, Raphael FRA 393
Kravchenko, Georgii UKR 398
Prihodko, Oleg MKD 400
Pieri, Samuele ITA 401
Loge, Jack BEL 407
Rehberg, Max Hans GER 409
Aboian, Valerio ARG 427
Sorger, Sebastian AUT 440
Vasa, Eero FIN 442
Orlov, Vladyslav UKR 443