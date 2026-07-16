Entry List Atp Challenger 2026 – Week 31: Hagen, Grodzisk, Lexington, Istanbul, Plovdiv

Le entry list e i partecipanti dei cinque tornei Atp Challenger della Settimana 31 (03-09 agosto 2026). La tournée nordamericana prosegue in Kentucky con il torneo di Lexington, che si svolgerà nel corso della settimana del Masters 1000 canadese. Tutti gli altri eventi challenger invece avranno luogo in Europa tra terra rossa e cemento all’aperto. Di seguito tutte le entry list dei cinque Atp Challenger in programma la trentunesima settimana della stagione.

IL CALENDARIO ATP COMPLETO

IL CALENDARIO WTA COMPLETO

IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026

ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 31 (03-09 AGOSTO )

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 HAGEN

Choinski, Jan GBR 75

Molcan, Alex SVK 101

Piros, Zsombor HUN 120

Gaubas, Vilius LTU 128

Muller, Alexandre FRA 132

Travaglia, Stefano ITA 150

Kolar, Zdenek CZE 153

Neumayer, Lukas AUT 162

Skatov, Timofey KAZ 163

Carballes Baena, Roberto ESP 165

Cecchinato, Marco ITA 175

Kym, Jerome SUI 186

Moller, Elmer DEN 190

Sachko, Vitaliy UKR 195

Giustino, Lorenzo ITA 196

Taberner, Carlos ESP 197

Rincon, Daniel ESP 205

Gomez, Federico ARG 209

Gentzsch, Tom GER 212

Squire, Henri GER 215

Djere, Laslo SRB 220

ALTERNATES

Brancaccio, Raul ITA 230

Den Ouden, Guy NED 231

Tseng, Chun-Hsin TPE 234

Houkes, Max NED 244

Barrena, Alex ARG 245

Kotov, Pavel RUS 246

Dodig, Matej CRO 254

Gadamauri, Buvaysar BEL 255

Krumich, Martin CZE 278

Varillas, Juan Pablo PER 279

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 GRODZISK

Dzumhur, Damir BIH 108

Glinka, Daniil EST 167

Schwaerzler, Joel AUT 171

Coppejans, Kimmer BEL 199

Mayot, Harold FRA 200

Guerrieri, Andrea ITA 219

Ficovich, Juan Pablo ARG 224

Moro Cañas, Alejandro ESP 227

Ferreira Silva, Frederico POR 233

Kasnikowski, Maks POL 252

Ribecai, Michele ITA 265

Henning, Philip RSA 281

Michalski, Daniel POL 299

Geerts, Michael BEL 328

Mena, Facundo ARG 331

Villanueva, Gonzalo ARG 352

Martinez, Alex ESP 355

Erhard, Mathys FRA 357

Bertrand, Robin FRA 363

Wallin, Olle SWE 368

Gengel, Marek CZE 373

ALTERNATES

Marrero Curbelo, Ivan ESP 376

Zhukayev, Beibit KAZ 387

Blancaneaux, Geoffrey FRA 390

Rodriguez Taverna, Santiago ARG 402

Fellin, Pietro ITA 441

Radulov, Iliyan BUL 441

Orlov, Vladyslav UKR 443

Martin Manzano, Juan Cruz ITA 457

Durasovic, Viktor NOR 474

Peliwo, Filip POL 509

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 LEXINGTON

Zheng, Michael USA 121

Sweeny, Dane AUS 122

Samuel, Toby GBR 129

Opelka, Reilly USA 131

Mejia, Nicolas COL 133

Schoolkate, Tristan AUS 148

Echargui, Moez TUN 151

Lajovic, Dusan SRB 152

Harris, Billy GBR 154

Lajal, Mark EST 159

Sakamoto, Rei JPN 161

Bolt, Alex AUS 166

Gojo, Borna CRO 168

Pinnington Jones, Jack GBR 170

Smith, Colton USA 181

Ymer, Elias SWE 183

Cina, Federico ITA 184

Harris, Lloyd RSA 187

Gorzny, Sebastian USA CO 2

Friend, Jay JPN CO 3

Kouame, Moise FRA NG 211

ALTERNATES

Mmoh, Michael USA 188

Rodesch, Chris LUX 191

Broady, Liam GBR 198

Wendelken, Harry GBR 202

Tomic, Bernard AUS 206

Hsu, Yu Hsiou TPE 210

Kouame, Moise FRA 211

Searle, Henry GBR 214

Gill, Felix GBR 216

Grenier, Hugo FRA 221

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 ISTANBUL

Debru, Gabriel FRA 239

Added, Dan FRA 243

Basing, Max GBR 261

Bax, Florent FRA 263

Sun, Fajing CHN 273

Bar Biryukov, Petr RUS 285

La Serna, Juan Manuel ARG 286

Simakin, Ilia RUS 289

Santillan, Akira JPN 301

Alkaya, Mert TUR 311

Stewart, Hamish GBR 332

Erel, Yanki TUR 341

Ghibaudo, Antoine FRA 359

Ratti, Lucio ARG 372

Pereira, Tiago POR 379

Dhamne, Manas IND 381

Weber, Arthur FRA 403

Vandermeersch, Cyril FRA 410

Ursu, Vadym UKR 415

Brouwer, Gijs NED 415

Inchauspe, Paul FRA CO 5

ALTERNATES

Jones, Maximus THA 419

Poullain, Lucas FRA 423

Pankin, Semen RUS 424

Boitan, Adrian ROU 434

Radulov, Iliyan BUL 441

Orlov, Vladyslav UKR 443

Yevseyev, Denis KAZ 445

Potenza, Luca ITA 451

Durasovic, Viktor NOR 474

Binda, Alexander ITA 475

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV

Clarke, Jay GBR 239

Reis Da Silva, Joao Lucas BRA 250

Boscardin Dias, Pedro BRA 260

Agamenone, Franco ITA 270

Jianu, Filip Cristian ROU 282

Kopp, Sandro AUT 291

Galan, Daniel COL 304

Forejtek, Jonas CZE 312

Brunclik, Petr CZE 330

Dellien, Murkel BOL 334

Casanova, Hernan ARG 337

Roca Batalla, Oriol ESP 342

Milic, Ognjen SRB 349

Ribeiro, Eduardo BRA 356

Sanchez Jover, Carlos ESP 362

Nesterov, Petr BUL 369

Piraino, Gabriele ITA 375

Caniato, Carlo Alberto ITA 378

Papoe, Radu Mihai ROU 391

Alexandrescou, Yannick Theodor FRA JR 16

Carboni, Lorenzo ITA NG 471

ALTERNATES

Perot, Raphael FRA 393

Kravchenko, Georgii UKR 398

Prihodko, Oleg MKD 400

Pieri, Samuele ITA 401

Loge, Jack BEL 407

Rehberg, Max Hans GER 409

Aboian, Valerio ARG 427

Sorger, Sebastian AUT 440

Vasa, Eero FIN 442

Orlov, Vladyslav UKR 443