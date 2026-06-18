Entry List Wta Iasi 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Iasi 2026, in programma dal 13 al 19 luglio sulla terra rossa all’aperto. Sorana Cirstea è la beniamina di casa, ma c’è anche la finalista dell’ultimo Roland Garros che in uno degli ultimi tornei stagionali su terra battuta prova a conquistare punti preziosi per mantenere un ranking che solamente poche settimane fa sembrava un sogno. Nessuna italiana iscritta al tabellone principale. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Iasi.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA IASI 2026
Sorana Cirstea (ROU) 18
Maja Chwalinska (POL) 21
Jaqueline Cristian (ROU) 40
Oleksandra Oliynykova (UKR) 51
Petra Marcinko (CRO) 52
Solana Sierra (ARG) 58
Panna Udvardy (HUN) 68
Anhelina Kalinina (UKR) 71
Anna Bondar (HUN) 74
Tamara Korpatsch (GER) 78
Elsa Jacquemot (FRA) 82
Yulia Putintseva (KAZ) 85
Sara Sorribes Tormo (ESP) 85 (SR)
Simona Waltert (SUI) 88
Jil Teichmann (SUI) 89 (SR)
Emiliana Arango (COL) 100
Elena-Gabriela Ruse (ROU) 105
Nadia Podoroska (ARG) 106 (SR)
Kaitlin Quevedo (ESP) 107
Moyuka Uchijima (JPN) 109
Victoria Jimenez Kasintseva (AND) 111