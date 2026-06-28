Entry List Atp Estoril 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 25o di Estoril 2026, in programma dal 20 al 26 luglio sui campi in terra rossa. Il torneo portoghese torna in calendario sul circuito maggiore dopo essere stato declassato a challenger lo scorso anno. E non mancheranno i giocatori di punta, a partire da Casper Ruud e Andrey Rublev. Tra i favoriti anche i nostri Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Estoril.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST ATP 250 ESTORIL 2026

Ruud,Casper NOR 12

Rublev,Andrey 13

Darderi,Luciano ITA 16

Davidovich Fokina,Alejandro ESP 25

Tabilo,Alejandro CHI 33

Arnaldi,Matteo ITA 35

Blockx,Alexander BEL 37

PR Hurkacz,Hubert POL 47

van de Zandschulp,Botic NED 52

Borges,Nuno POR 53

Ugo Carabelli,Camilo ARG 57

Marozsan,Fabian HUN 62

Medjedovic,Hamad SRB 64

Burruchaga,Roman Andres ARG 66

Carreno Busta,Pablo ESP 71

de Jong,Jesper NED 74

Prizmic,Dino CRO 81

Van Assche,Luca FRA 82

ALTERNATES

1 Merida,Daniel (1) ESP 85

2 Trungelliti,Marco (2) ARG 94

3 Hurkacz,Hubert (1) POL 95

4 Faria,Jaime (1) POR 97

5 Molcan,Alex (2) SVK 102

6 Dzumhur,Damir (2) BIH 104

7 Choinski,Jan (2) GBR 106

8 Wawrinka,Stan (1) SUI 110

9 Basilashvili,Nikoloz (1) GEO 112

10 Svrcina,Dalibor (1) CZE 113