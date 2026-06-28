Entry List Atp Estoril 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 25o di Estoril 2026, in programma dal 20 al 26 luglio sui campi in terra rossa. Il torneo portoghese torna in calendario sul circuito maggiore dopo essere stato declassato a challenger lo scorso anno. E non mancheranno i giocatori di punta, a partire da Casper Ruud e Andrey Rublev. Tra i favoriti anche i nostri Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Estoril.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 250 ESTORIL 2026
Ruud,Casper NOR 12
Rublev,Andrey 13
Darderi,Luciano ITA 16
Davidovich Fokina,Alejandro ESP 25
Tabilo,Alejandro CHI 33
Arnaldi,Matteo ITA 35
Blockx,Alexander BEL 37
PR Hurkacz,Hubert POL 47
van de Zandschulp,Botic NED 52
Borges,Nuno POR 53
Ugo Carabelli,Camilo ARG 57
Marozsan,Fabian HUN 62
Medjedovic,Hamad SRB 64
Burruchaga,Roman Andres ARG 66
Carreno Busta,Pablo ESP 71
de Jong,Jesper NED 74
Prizmic,Dino CRO 81
Van Assche,Luca FRA 82
ALTERNATES
1 Merida,Daniel (1) ESP 85
2 Trungelliti,Marco (2) ARG 94
3 Hurkacz,Hubert (1) POL 95
4 Faria,Jaime (1) POR 97
5 Molcan,Alex (2) SVK 102
6 Dzumhur,Damir (2) BIH 104
7 Choinski,Jan (2) GBR 106
8 Wawrinka,Stan (1) SUI 110
9 Basilashvili,Nikoloz (1) GEO 112
10 Svrcina,Dalibor (1) CZE 113