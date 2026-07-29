Entry List Atp Challenger 2026 – Week 33: Cancun, Quebec City, Kingston, Praga, Roehampton, Sion

Le entry list e i partecipanti dei sei tornei Atp Challenger della Settimana 33 (17-23 agosto 2026). Due ricchi eventi nella settimana che precede le qualificazioni degli Us Open e che coincidi con gli ultimi turni del Masters 1000 di Cincinnati. Sia in Canada che in Messico tanti i top-100 a caccia di punti importanti. Di seguito tutte le entry list dei sei Atp Challenger in programma la trentaduesima settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 33 (17-23 AGOSTO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 175 CANCUN
Darderi, Luciano ITA 23
Cerúndolo, Juan Manuel ARG 50
Báez, Sebastián ARG 53
Burruchaga, Román ARG 58
Tirante, Thiago ARG 64
Vallejo, Adolfo Daniel PAR 65
Shapovalov, Denis CAN 68
Kopriva, Vít CZE 70
Majchrzak, Kamil POL 72
Carabelli, Camilo Ugo ARG 75
Safiullin, Roman 92
Walton, Adam AUS 96
Comesaña, Francisco ARG 100
Džumhur, Damir BIH 102
Wong, Coleman HKG 108
Virtanen, Otto FIN 115
Švrčina, Dalibor CZE 116
Wu, Yibing CHN 117
Zheng, Michael USA 118
Kouame, Moise FRA 213 (NG)
Blanch, Darwin USA 226 (NG)
ALTERNATES
Rocha, Henrique POR 123
Ofner, Sebastian AUT 124
Wawrinka, Stan SUI 125
Gea, Arthur FRA 127
Llamas Ruiz, Pablo ESP 129
Mejia, Nicolas COL 131
Muller, Alexandre FRA 132
Barrios Vera, Tomás CHI 138
Garín, Cristian CHI 139
McDonald, Mackenzie USA 145
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 175 QUEBEC CITY
Blockx, Alexander BEL 32
Bergs, Zizou BEL 36
Fery, Arthur GBR 37
Van Assche, Luca FRA 48
Halys, Quentin FRA 52
Atmane, Terence FRA 56
Shang, Juncheng CHN 56 (PR)
van de Zandschulp, Botic NED 69
Duckworth, James AUS 83
Mpetshi Perricard, Giovanni FRA 87
Choinski, Jan GBR 88
Gaston, Hugo FRA 90
Hijikata, Rinky AUS 93
Shimabukuro, Sho JPN 94
Prizmic, Dino CRO 98
Diallo, Gabriel CAN 99
Bonzi, Benjamin FRA 101
Popyrin, Alexei AUS 103
Vukic, Aleksandar AUS 105
Budkov Kjaer, Nicolai NOR 144 (NG)
Sakamoto, Rei JPN 166 (NG)
ALTERNATES
de Jong, Jesper NED 106
Spizzirri, Eliot USA 109
Fearnley, Jacob GBR 110
Bu, Yunchaokete CHN 111
Samuel, Toby GBR 112
Kypson, Patrick USA 113
Mochizuki, Shintaro JPN 114
Droguet, Titouan FRA 119
Jacquet, Kyrian FRA 120
Sweeny, Dane AUS 121
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 KINGSTON
Royer, Valentin FRA 78
Heide, Gustavo BRA 134
Martínez, Pedro ESP 148
Prado Angelo, Juan Carlos BOL 157
Bueno, Gonzalo PER 160
Glinka, Daniil EST 169
Tomic, Bernard AUS 171
Schwaerzler, Joel AUT 183
Gómez, Federico ARG 191
Midón, Lautaro ARG 196
Broady, Liam GBR 202
Ymer, Elias SWE 203
Chidekh, Clément FRA 204
Wendelken, Harry GBR 205
Draxl, Liam CAN 211
Gill, Felix GBR 219
Justo, Guido ARG 223
Added, Dan FRA 224
Roncadelli, Franco URU 225
Miguel, Guto BRA 11 (JR)
Willwerth, Benjamin USA 19 (JR)
ALTERNATES
Crawford, Oliver GBR 228
Ferreira Silva, Frederico POR 235
Clarke, Jay GBR 237
Bax, Florent FRA 247
Mayot, Harold FRA 255
Andrade, Andy ECU 262
Ficovich, Juan Pablo ARG 273
Guillen Meza, Alvaro ECU 277
Broom, Charles GBR 283
Erel, Yanki TUR 287
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 PRAGA
Kolar, Zdenek CZE 154
Sachko, Vitaliy UKR 192
Coppejans, Kimmer BEL 218
Bailly, Gilles Arnaud BEL 230
Feldbausch, Kilian SUI 242
Nedic, Andrej BIH 244
Nagal, Sumit IND 246
Soto, Matias CHI 252
Dodig, Matej CRO 258
Tseng, Chun-Hsin TPE 260
Krumich, Martin CZE 261
Cretu, Cezar ROU 263
Barrena, Alex ARG 264
Ribecai, Michele ITA 267
Barton, Hynek CZE 268
Hardt, Nick DOM 275
Torres, Juan Bautista ARG 276
Jianu, Filip Cristian ROU 279
Broska, Florian GER 284
Vasami, Jacopo ITA 2 (JR)
Faurel, Thomas FRA 321
ALTERNATES
Damas, Miguel ESP 289
Galán, Daniel COL 290
Cuenin, Sean FRA 299
Mrva, Maxim CZE 304
Roca Batalla, Oriol ESP 338
Rehberg, Max Hans GER 339
Brunclik, Petr CZE 340
Forejtek, Jonas CZE 345
Topo, Marko GER 348
Wiskandt, Max GER 365
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 ROEHAMPTON
Moller, Elmer DEN 190
Hussey, Giles GBR 253
Basing, Max GBR 257
Gray, Alastair GBR 266
Martineau, Matteo FRA 280
Pucinelli De Almeida, Matheus BRA 297
Alkaya, Mert TUR 298
Monday, Johannus GBR 312
Stewart, Hamish GBR 331
Geerts, Michael BEL 337
Matusevich, Anton GBR 342
Dhamne, Manas IND 372
Friend, Jay JPN 376
Shimizu, Yuta JPN 380
Maxted, Lui GBR 398
Jones, Maximus THA 417
Vandermeersch, Cyril FRA 422
Boitan, Adrian ROU 429
Poullain, Lucas FRA 439
Badenhorst, Devin RSA 10 (CO)
Ivanov, Ivan BUL 7 (JR)
ALTERNATES
Radulov, Iliyan BUL 441
Potenza, Luca ITA 447
Loffhagen, George GBR 453
Langmo, Christian USA 457
Bennani, Karim MAR 458
Rybakov, Alex USA 475
Shepp, Anton NZL 489
Durasovic, Viktor NOR 490
Bittoun Kouzmine, Constantin FRA 507
Matsuda, Koki JPN 514
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 SION
Giustino, Lorenzo ITA 201
La Serna, Juan Manuel ARG 282
Kopp, Sandro AUT 286
Bondioli, Federico ITA 291
Romano, Filippo ITA 300
Ajdukovic, Duje CRO 307
Hemery, Calvin FRA 318
Moeller, Marvin GER 319
Dalla Valle, Enrico ITA 323
Dellien, Murkel BOL 327
Estevez, Juan ARG 329
Mena, Facundo ARG 330
Casanova, Hernan ARG 334
Milic, Ognjen SRB 336
Chepelev, Andrey 351
Compagnucci, Tommaso ITA 358
Nesterov, Petr BUL 360
Ratti, Lucio ARG 364
Kuzmanov, Dimitar BUL 375
Erhard, Mathys FRA 383
Dahlin, Max SWE 9 (CO)
ALTERNATES
Kravchenko, Georgii UKR 387
Perot, Raphael FRA 388
Blancaneaux, Geoffrey FRA 408
Nikles, Johan SUI 412
Prihodko, Oleg MKD 414
Giunta, Massimo ITA 418
Brunold, Mika SUI 420
Bernet, Henry SUI 426
Aboian, Valerio ARG 427
Orlov, Vladyslav UKR 430