Entry List

Entry List Wta Atene 2026: partecipanti ed italiane presenti

Redazione
By Redazione
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Maria Sakkari - Foto Antonio Ojeda/ZUMA Press Wire/Shutterstock
Maria Sakkari - Foto Antonio Ojeda/ZUMA Press Wire/Shutterstock

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Atene 2026, in programma dal 13 al 19 luglio sul cemento all’aperto. Un nuovo evento fa capolino nel calendario femminile, con la capitale greca che ospiterà un torneo in cui la giocatrice più attesa non puà che essere ovviamente la beniamina di casa Maria Sakkari. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Atene.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST WTA IASI 2026

1 CLARA TAUSON (DEN) 23
2 ANN LI (USA) 29
3 BARBORA KREJCIKOVA (CZE) 39
4 MARIA SAKKARI (GRE) 41
5 SARA BEJLEK (CZE) 47
6 MAGDA LINETTE (POL) 48
7 DAYANA YASTREMSKA (UKR) 50
8 MAYA JOINT (AUS) 53
9 JESSICA BOUZAS MANEIRO (ESP) 55
10 DIANE PARRY (FRA) 60
11 TEREZA VALENTOVA (CZE) 63
12 CAMILA OSORIO (COL) 70
13 RENATA ZARAZUA (MEX) 77
14 ALYCIA PARKS (USA) 79
15 EVA LYS (GER) 80
16 MARIA TIMOFEEVA (UZB) 91
17 ELLA SEIDEL (GER) 94
18 AJLA TOMLJANOVIC (AUS) 96
19 ALINA KORNEEVA 97
20 ANNA BLINKOVA 106
21 LULU SUN (NZL) 110

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