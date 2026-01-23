Entry List Wta Dubai 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 1000 di Dubai 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio sui campi in cemento. Volge al termine la mini stagione in Medio Oriente, con il torneo di Dubai che segue quelli di Abu Dhabi e Doha. Entry list sempre di altissimo livello, con tutte le migliori giocatrici che si ritrovano ad affrontarsi dopo l’Australia e prima dei due 1000 nordamericani di Indian Wells e Miami. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 1000 di Dubai.
ENTRY LIST WTA DUBAI 2026
1 ARYNA SABALENKA 1
2 IGA SWIATEK (POL) 2
3 COCO GAUFF (USA) 3
4 AMANDA ANISIMOVA (USA) 4
5 ELENA RYBAKINA (KAZ) 5
6 JESSICA PEGULA (USA) 6
7 JASMINE PAOLINI (ITA) 7
8 MIRRA ANDREEVA 8
9 MADISON KEYS (USA) 9
10 BELINDA BENCIC (SUI) 10
11 BARBORA KREJCIKOVA (CZE) PR10
12 EKATERINA ALEXANDROVA 11
13 ELINA SVITOLINA (UKR) 12
14 LINDA NOSKOVA (CZE) 13
15 CLARA TAUSON (DEN) 14
16 EMMA NAVARRO (USA) 15
18 VICTORIA MBOKO (CAN) 16
19 NAOMI OSAKA (JPN) 17
19 LIUDMILA SAMSONOVA 18
20 KAROLINA MUCHOVA (CZE) 19
21 MARTA KOSTYUK (UKR) 20
22 ELISE MERTENS (BEL) 21
23 DIANA SHNAIDER 22
24 LEYLAH FERNANDEZ (CAN) 23
25 JELENA OSTAPENKO (LAT) 24
26 QINWEN ZHENG (CHN) 25
27 PAULA BADOSA (ESP) 26
28 IVA JOVIC (USA) 27
29 DAYANA YASTREMSKA (UKR) 28
30 EMMA RADUCANU (GBR) 29
31 SOFIA KENIN (USA) 30
32 MAYA JOINT (AUS) 31
33 VERONIKA KUDERMETOVA 32
34 ANNA KALINSKAYA 33
35 MARKETA VONDROUSOVA (CZE) 34
36 JAQUELINE CRISTIAN (ROU) 35
37 LOIS BOISSON (FRA) 36
38 MCCARTNEY KESSLER (USA) 37
39 ANN LI (USA) 38
40 EVA LYS (GER) 39
41 JESSICA BOUZAS MANEIRO (ESP) 40
42 KAROLINA PLISKOVA(CZE) PR40
43 SORANA CIRSTEA (ROU) 41