Cinà fissa gli obiettivi per il 2026: “Voglio la qualificazione alle Next Gen ATP Finals”

“Voglio qualificarmi per le Next Gen ATP Finals”. Federico Cinà fissa gli obiettivi per il 2026. Dopo il titolo nel Challenger 75 di Pune, quinto italiano più giovane di sempre a vincere un Challenger, il 18enne palermitano mette il mirino sulle Next Gen Finals di fine anno. “Certo, siamo a marzo – sottolinea il siciliano al sito dell’ATP – quindi la strada è ancora molto lunga, ma è un obiettivo chiudere l’anno tra i primi otto giocatori under 20 così da poter andare alle Finals”. Dopo il trionfo in India, Cinà ha messo i piedi per la prima volta in Top 200, raggiungendo il best ranking di numero 183 del mondo. “Spero sia il primo di tanti titoli”, afferma l’azzurro, che è il tennista più giovane nei primi 200 dopo solamente il tedesco Justin Engel. Entrato rapidamente nel tennis dei grandi, “Pallino” si sta abituando ai tanti spostamenti in giro per il mondo, con sempre al fianco il papà-allenatore Francesco: “Quando ho iniziato a viaggiare, forse per la mia età non era normale, ma ho cominciato a viaggiare quando avevo cinque anni, quindi non ho mai avuto problemi con i viaggi. Mi è sempre piaciuto. Penso che viaggiare con mio padre mi abbia aiutato in queste cose”.