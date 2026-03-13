Internazionali femminili di Brescia, svolta storica: dal 2026 il torneo entra nel circuito WTA 125

Gli Internazionali femminili di tennis BCCBRESCIA compiono un nuovo, importante passo nella loro crescita. Con la 17ª edizione, in programma dal 14 al 21 giugno 2026, il torneo entrerà per la prima volta nel circuito WTA come evento di categoria 125.

Un salto di qualità significativo che porterà con sé diverse novità. Cresce la categoria del torneo e aumenta anche il montepremi, che raggiungerà i 115.000 dollari, mentre la manifestazione cambia anche collocazione nel calendario, trovando spazio nel periodo tra il Roland Garros e Wimbledon. Un’altra novità riguarda la sede dell’evento: il torneo si trasferirà dai campi del Castello alla struttura di via Signorini della SSD Tennis Forza e Costanza 1911, sempre su terra battuta all’aperto.

L’impianto del quartiere Volta è già abituato a ospitare eventi internazionali, tra tornei giovanili e competizioni di tennis in carrozzina. La nuova sede rappresenterà un supporto importante dal punto di vista logistico per l’organizzazione e offrirà un’accoglienza ancora migliore per il pubblico, che da sempre segue numeroso il torneo sin dalle qualificazioni. Anche nel 2026 l’ingresso resterà completamente gratuito.

Il passaggio alla categoria WTA 125 arriva alla soglia della maggiore età del torneo – che nel 2027 festeggerà la sua 18ª edizione – e rappresenta il naturale sviluppo di un percorso iniziato nel 2008 con un torneo ITF da 10.000 dollari di montepremi. Da allora l’evento è cresciuto costantemente, un passo alla volta, fino a conquistare l’ingresso nel circuito maggiore, grazie anche al supporto del Comune di Brescia, della Federazione Italiana Tennis e Padel e del nuovo title sponsor BCCBRESCIA, oltre al contributo di numerosi imprenditori del territorio.

Il salto di categoria garantirà standard organizzativi ancora più elevati e il miglior campo di partecipazione di sempre, anche grazie ai 125 punti WTA riservati alla vincitrice, che renderanno il torneo particolarmente appetibile per molte giocatrici di alto livello.

Dopo un iter durato diverse settimane, gli organizzatori hanno ricevuto nelle scorse ore il via libera ufficiale della Women’s Tennis Association, un riconoscimento alla qualità del lavoro svolto in quasi vent’anni di storia dal torneo diretto da Alberto Paris. Nel corso degli anni l’evento ha infatti contribuito alla crescita di numerose giocatrici poi diventate protagoniste del circuito internazionale.

Tra queste spicca il nome di Jasmine Paolini, vincitrice a Brescia nel 2019 e poi capace di arrivare fino al numero 4 del ranking mondiale, con finali al Roland Garros e a Wimbledon e il trionfo agli Internazionali d’Italia nel 2025.

Quello di Brescia sarà uno dei pochi tornei italiani del circuito WTA 125 e l’unico in Lombardia, un ulteriore motivo di prestigio per la manifestazione. Per conoscere i nomi delle giocatrici in gara bisognerà attendere la pubblicazione dell’entry list, prevista circa quattro settimane prima dell’inizio del torneo, mentre gli altri dettagli organizzativi verranno svelati nelle prossime settimane.

Per ora una cosa è certa: il conto alla rovescia verso la prima storica edizione WTA degli Internazionali femminili BCCBRESCIA è ufficialmente iniziato.