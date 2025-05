Alla svizzera Buob il Camozzi Open al femminile. Domenica le altre finali, con Boriva/Saja nel doppio Quad

Il Camozzi Open 2025 ‒ Memorial Cav. Attilio Camozzi si avvicina all’epilogo. In attesa della giornata conclusiva, sabato sui campi in terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia è stato assegnato il primo trofeo dell’undicesima edizione. A prenderselo la svizzera Nalani Buob, che si è laureata campionessa nel singolare femminile Open battendo in finale la britannica Abbie Breakwell con il punteggio di 4-6 6-1 6-4. Dice tutto lo score: dopo aver ceduto il primo set, la ventiquattrenne elvetica ha saputo innalzare il suo livello di gioco, dominando il secondo parziale per poi completare la rimonta nel terzo, che le ha dato il suo primo titolo del 2025. Buob entra per la seconda volta nell’albo d’oro a Brescia: aveva già conquistato il torneo di doppio nell’edizione 2016. A proposito di doppio: quest’anno a vincere il femminile sono state Abbie Breakwell e la svizzera Angela Grosswiler, passate per 7-5 3-6 10/8 contro Czauz/Pesendorfer. Sempre sabato è stata definita anche la finale del singolare maschile Open di domenica, che vedrà una di fronte all’altra le prime due teste di serie, promosse all’atto conclusivo al termine di confronti combattuti e spettacolari. L’australiano Anderson Parker ha superato l’austriaco Nico Langmann, rimontando uno svantaggio di un set (5-7 6-2 6-2 il punteggio finale), mentre il brasiliano Diego Kohlrausch ha battuto in tre set l’altro austriaco Josef Riegler, vincitore a Brescia nel 2023, con il punteggio di 6-2 4-6 6-2.

Nella finale del singolare della categoria Quad (sempre domenica) non ci sarà invece il giocatore di casa Alberto Saja, che puntava a raggiungere la quarta finale consecutiva ma si è dovuto arrendere un turno prima, cedendo al cospetto del favorito del torneo, l’australiano Finn Broadbent. In una replica della semifinale della passata edizione, il bresciano di Active Sport si è assicurato il primo set ma poi non è riuscito a contenere il recupero del giovane avversario, che ha prevalso per 4-6 6-1 6-4 vendicando così la netta sconfitta subita contro Saja lo scorso anno. Il 23enne aussie si giocherà il titolo contro il torinese Hegor Di Gioia, che ha eliminato in due set l’austriaco Roman Zechmeister (n.2 del seeding). Successivamente, sempre Broadbent proverà a fare il bis nella finale del doppio, in coppia con Zechmeister. A fronteggiarli saranno Ivano Boriva e Alberto Saja, gli alfieri di Active Sport che in semifinale hanno superato la compagna Mariagrazia Lumini e Alfredo Di Cosmo. Per la coppia bresciana, che al Camozzi Open ha sempre vinto, un confronto arduo contro i primi della classe. Assegnati i titoli dei tabelloni di consolazione: a vincere negli Open gli australiani Martyn Dunn e Sally Schwartz, fra i quad il francese Pierlin Angeli. Domenica si parte alle 9 del mattino, su due campi. In programma le finali di singolare maschile Open e Quad (in contemporanea), seguite da quelle di doppio.

RISULTATI DI GIORNATA

Singolare maschile Open. Semifinali: Anderson Parker (AUS) b. Nico Langmann (AUT) 5-7 6-2 6-2, Diego Kohlrausch (BRA) b. Josef Riegler (AUT) 6-2 4-6 6-2.

Singolare femminile Open. Finale: Nalani Buob (SUI) b. Abbie Breakwell (GBR) 4-6 6-4 6-4.

Singolare Quad. Semifinali: Hegor Di Gioia (ITA) b. Roman Zechmeister (AUT) 6-4 6-3, Finn Broadbent (AUS) b. Alberto Saja (ITA) 4-6 6-1 6-4.

Doppio maschile Open. Semifinali: Riegler/Taucher (AUT) b. Kruszelnicki/Mazzei (POL/ITA) ritiro.

Doppio femminile Open. Finale: Breakwell/Grosswiler (GBR/SUI) b. Czauz/Pesendorfer (USA/AUT) 7-5 3-6 10-8.

Doppio Quad. Semifinali: Broadbent/Zechmeister (AUS/AUT) b. Angeli/Di Gioia (FRA/ITA) 6-1 6-2, Boriva/Saja (ITA) b. Di Cosmo/Lumini (ITA) 6-2 6-4.

Singolare maschile Consolation. Semifinali: Luca Spano (ITA) b. Roger Baumann (SUI) 4-0 4-2, Martyn Dunn (AUS) b. Mariano Rubinowicz (ARG) 4-0 4-0. Finale: Martyn Dunn (AUS) b. Luca Spano (ITA) 3-5 4-0 10-7.

Singolare femminile Consolation. Semifinali: Sally Schwartz (AUS) b. Roberta Faccoli (ITA) 4-0 4-1, Christina Pesendorfer (AUT) b. Vanessa Ricci (ITA) 0-4 4-2 10-5. Finale: Sally Schwartz (AUS) b. Christina Pesendorfer (AUT) 5-4(2) 5-4(3).

Singolare Quad Consolation. Finale: Pierlin Angeli (FRA) b. Alfredo Di Cosmo (ITA) ritiro.

