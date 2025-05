Dominio australiano al Camozzi Open con Parker e Broadbent. Boriva e Saja abdicano nel Quad

Nell’ultima giornata del Camozzi Open 2025 – Memorial Cav. Attilio Camozzi gli australiani sono protagonisti con tre trofei su quattro. A trionfare nel singolare maschile il favorito del torneo, Anderson Parker, vittorioso in finale sul brasiliano Diego Kohlrausch con il punteggio di 6-4 6-1. L’inizio non è stato semplice per il 27enne di Sydney: “Nel primo set ero nervoso – ha dichiarato –, ma questo è comprensibile quando si gioca una finale. Il mio avversario è stato costante per tutto il match e mi ha messo molto sotto pressione, è davvero un ottimo giocatore. La partita – ha proseguito – è stata divertente, su una superficie imprevedibile come la terra rossa. Per me è sempre emozionante giocarci, perché in Australia non accade spesso”. Più tardi l’altro “aussie” Finn Broadbent si è laureato campione nel singolare Quad, spuntandola in un match molto combattuto contro il torinese Hegor Di Gioia (7-5 5-7 6-3) e assicurandosi così il secondo titolo in singolare della carriera.

Poco dopo, il 23enne Broadbent è tornato in campo per disputare l’ultimo atto del doppio Quad. In coppia con l’austriaco Roman Zechmeister ha battuto per 6-1 6-1 il duo targato Active Sport formato da Ivano Boriva e Alberto Saja, che al Forza e Costanza avevano trionfato in tutte le passate edizioni. Broadbent è così riuscito a ripetere quanto fatto proprio da Saja nel 2022 e nel 2023, quando il bresciano vinse sia il torneo di singolare sia quello di doppio nella sua categoria. La finale di doppio maschile Open, infine, ha premiato gli austriaci Josef Riegler e Maximilian Taucher, vittoriosi al match tie-break sulla coppia Boukartacha/Joskic (4-6 7-6 10/8).

“Un sentito ringraziamento va allo staff e al direttore del torneo Marco Salineri – ha dichiarato Marco Colombo, presidente di Active Sport –. Il livello quest’anno era molto elevato e gli ottimi voti da loro assegnati nel questionario di gradimento della manifestazione ci rendono orgogliosi. Questi risultati sono dovuti all’impegno di tutti, in particolar modo della responsabile organizzativa del torneo, Daniela Pozzi. Ringrazio calorosamente le aziende che ci supportano, a partire dal title sponsor Camozzi Group, le Istituzioni e tutti i volontari che, ogni anno, si presentano qui con grande entusiasmo”. Ha parlato al termine dell’evento anche il direttore Salineri: “Il torneo si è svolto senza intoppi grazie allo staff che ha saputo gestire i disagi causati dalla pioggia di giovedì. Ringrazio Active Sport e il Tennis Forza e Costanza per il loro fondamentale contributo organizzativo”.

RISULTATI DI GIORNATA

Singolare maschile Open. Finale: Anderson Parker (AUS) b. Diego Kohlrausch (BRA) 6-4 6-1.

Doppio maschile Open. Finale: Riegler/Taucher (AUT) b. Boukartacha/Joskic (MAR/CRO) 4-6 7-6(2) 10/8.

Singolare Quad. Finale: Finn Broadbent (AUS) b. Hegor Di Gioia (ITA) 7-5 5-7 6-3.

Doppio Quad. Finale: Broadbent/Zechmeister (AUS/AUT) b. Boriva/Saja (ITA) 6-1 6-1.

