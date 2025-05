Camozzi Open (al coperto) nel segno dei favoriti: tutti i big in semifinale

Non basta nemmeno il maltempo a fermare l’edizione numero undici del Camozzi Open ‒ Memorial Cav. Attilio Camozzi. Dopo le forti piogge cadute nella parte finale della giornata inaugurale di giovedì, all’indomani in soccorso degli organizzatori sono giunti i tre campi indoor del Tennis Forza e Costanza 1911, sui quali il programma è proseguito senza intoppi, permettendo di allineare alle semifinali il tabellone del singolare maschile Open. A conquistare un posto le prime quattro teste di serie: l’australiano numero uno del seeding Anderson Parker, vincente su Marco Pincella per 6-2 6-0, il brasiliano Diego Kohlrausch vincitore sul croato Anto Joskic con un doppio “bagel”, e due austriaci. Uno è il pericoloso Nico Langmann, testa di serie numero 3 ed ex numero 15 del mondo, che ha eliminato con un doppio 6-3 il bolognese Fabian Mazzei, il giocatore più vincente nella storia italiana del tennis in carrozzina. L’altro è Josef Riegler, già vincitore a Brescia nel 2023, protagonista di due successi di alta qualità. Il primo se l’è preso in un confronto molto atteso contro la leggenda polacca Tadeusz Kruszelnicki, a sua volta già presente nell’albo d’oro, imponendosi per 6-4 7-6 nella riedizione della finale di due anni fa. Il secondo, invece, Riegler l’ha firmato più avanti nell’arco della giornata, sconfiggendo per 7-6 7-5 il connazionale Maximilian Taucher, diciassettenne di ottime speranze.

Oltre alle semifinali del singolare maschile Open, sabato si giocheranno anche quelle della categoria mista Quad, con impegnato Alberto Saja, padrone di casa e portacolori di Active Sport. Giovedì sera il bresciano ha completato con un successo il suo incontro dei quarti di finale sospeso in precedenza per la pioggia, e sabato se la vedrà con l’australiano Finn Broadbent, prima testa di serie del Camozzi Open e numero 29 del ranking mondiale. Si conoscono invece già le due finaliste del singolare femminile Open, che metterà di fronte la svizzera Nalani Buob e la britannica Abbie Breakwell. In semifinale la giocatrice elvetica non ha lasciato nemmeno un game alla diciottenne statunitense Sabina Czauz, mentre la Breakwell si è presa contro Angela Grosswiler la rivincita della finale bresciana del 2022. Tre anni fa vinse la svizzera, mentre stavolta si è imposta l’inglese, a segno per 6-3 6-2. In coppia, le stesse Breakwell e Grosswiler saranno protagoniste anche della finale del doppio, con l’obiettivo di bissare il titolo vinto insieme sempre in quello stesso 2022. Sabato, a partire dalle ore 9, a Brescia un’altra giornata ricchissima di incontri: in campo tutte le categorie.

RISULTATI DI GIORNATA

Singolare maschile Open. Ottavi di finale: Maximilian Taucher (AUT) b. Andrea Morandi (ITA) 6-0 6-1, Fabian Mazzei (ITA) b. Lhaj Boukartacha (MAR) 7-6(2) 1-6 6-4, Josef Riegler (AUT) b. Tadeusz Kruszelnicki (POL) 6-4 7-6(6).

Singolare maschile Open. Quarti di finale: Anderson Parker (AUS) b. Marco Pincella (ITA) 6-2 6-0, Diego Kohlrausch (BRA) b. Anto Joskic (CRO) 6-0 6-0, Nico Langmann (AUT) b. Fabian Mazzei (ITA) 6-3 6-3, Josef Riegler (AUT) b. Maximilian Taucher (AUT) 7-6(9) 7-5.

Singolare femminile Open. Semifinali: Nalani Buob (SUI) b. Sabina Czauz (USA) 6-0 6-0, Abbie Breakwell (GBR) b. Angela Grosswiler (SUI) 6-3 6-2.

Doppio maschile Open. Ottavi di finale: Kruszelnicki/Mazzei (POL/ITA) b. Myren/Tarantino (SWE) 6-1 6-0.

Doppio maschile Open. Quarti di finale: Dunn/Parker (AUS) b. Spano/Zeni (ITA) 6-2 6-3, Boukartacha/Joskic (MAR/CRO) b. Levis/Velchev (CAN/BUL) 6-1 6-1, Riegler/Taucher (AUT) b. Baumann/Morandi (SUI/ITA) 6-2 6-2, Kruszelnicki/Mazzei (POL/ITA) b. Kolundija/Pincella (CRO/ITA) 6-2 7-5.

Doppio femminile Open. Quarti di finale: Morotti/Ricci (ITA) b. Faccoli/Tolocko (ITA/LTU) 6-0 6-0.

Doppio femminile Open. Semifinali: Czauz/Pesendorfer (USA/AUT) b. Legendre/Schwartz (FRA/AUS) 6-0 6-2, Breakwell/Grosswiler (GBR/SUI) b. Morotti/Ricci (ITA) 6-0 6-2.

Singolare Quad. Quarti di finale (giocati giovedì in serata): Alberto Saja (ITA) b. Alfredo Di Cosmo (ITA) 6-0 6-3, Hegor Di Gioia (ITA) b. Ivano Boriva (ITA) 6-1 6-3, Roman Zechmeister (AUT) b. Pierlin Angeli (FRA) 6-3 6-4.

Leggi anche: