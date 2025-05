Camozzi Open, il via tra conferme e sorprese. Poi la pioggia

Conferme tra maschile e quad, sorprese al femminile… con le solite bizze del meteo. La prima giornata del Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi 2025 ha dato il via al percorso che si concluderà domenica 18 con un fittissimo programma di partite nei tre tabelloni di riferimento. Sui tre campi in terra rossa del Tennis Forza e Costanza (via Signorini) si sono dati appuntamento alcuni tra i migliori interpreti del wheelchair tennis mondiale per concorrere ad una parte del montepremi da 5.000 dollari nell’evento inserito nel calendario internazionale ITF. Dalla mattina al pomeriggio si sono susseguite partite di singolare senza soluzione di continuità, fino alle 18.30, quando in pochi minuti il sole ha lasciato spazio a pioggia e grandine. Doppio turno di gare nel torneo maschile open. Il livello alto della competizione screma la pattuglia italiana, che però può ancora contare su due profili molto attesi alla vigilia: Marco Pincella, numero 8 del tabellone, avanza ai quarti di finale lasciando per strada solo due game in due partite. Sospeso per pioggia il match della leggenda del tennis in carrozzina italiano Fabian Mazzei, alle prese con l’esame degli ottavi di finale contro il marocchino Lhaj Boukartacha (numero 5). Esordio impeccabile per la testa di serie numero 1 Anderson Parker (Australia), che non dà scampo a Diego Amadori. Passano con autorevolezza anche il numero 3 Nico Langmann (Austria) e il numero 2 Diego Kohlrausch (Brasile).

Tra i quad alti e bassi per Mariagrazia Lumini, portacolori di Active Sport, società di casa. Ottimo il rodaggio con Alessandro Ciriello, troppo arduo l’ostacolo rappresentato dal favorito di categoria, l’australiano Finn Broadbent, che stacca il pass per le semifinali. Alberto Saja (Active, numero 3) potrebbe raggiungerlo: all’interruzione guidava di un set su Alfredo Di Cosmo. Risultati meno prevedibili quelli del torneo femminile. Cadono ai quarti sia la numero 2 Sally Schwartz (Australia) – sfavorita dal sorteggio con la svizzera Angela Grosswiler, vera mina vagante -, sia la numero 1 Christina Pesendorfer (Austria), sorpresa dalla qualità della statunitense Sabina Czauz. Entrambe escono, pur lottando, in due set. L’ex vincitrice del Camozzi Open Silvia Morotti, al rientro dopo un periodo di inattività, deve arrendersi alla britannica Abbie Breakwell (quarta testa di serie). Attenzione alla svizzera Nalani Buob (3), apparsa in grande forma nel vittorioso match contro la lituana Agneska Tolocko. Venerdì si scenderà in campo sempre alle 8 di mattina.

Singolare maschile Open

Primo turno: Diego Amadori (ITA) b. Rocco Brando (ITA) 0-6 6-3 6-2, Giovanni Zeni (ITA) b. Velislav Velchev (BUL) 6-1 6-0, Marco Pincella (ITA) b. Felix Myren (SWE) 6-0 6-0, Mike Denayer (BEL) b. Luca Spano (ITA) 6-1 6-3, Andrea Morandi (ITA) b. Matthias Huerlimann (SUI) 6-2 6-1, Fabian Mazzei (ITA) b. Martyn Dunn (AUS) 6-2 6-4, Oscar Tarantino (SWE) b. Mariano Rubinowicz (ARG) 6-1 3-6 6-4, Ante Kolundija (CRO) b. Roger Baumann (SUI) 6-2 6-3, Tadeusz Kruszelnicki (POL) b. Patrick Levis (CAN) 6-1 6-0.

Ottavi di finale: Marco Pincella (ITA) b. Giovanni Zeni (ITA) 6-1 6-1, Anto Joskic (CRO) b. Oscar Tarantino (SWE) 7-6(5) 4-2 rit., Anderson Parker (AUS) b. Diego Amadori (ITA) 6-1 6-0, Diego Kohlrausch (BRA) b. Ante Kolundija (CRO) 6-3 6-4, Nico Langmann (AUT) b. Mike Denayer (BEL) 6-4 6-1. Da concludere: Maximilian Taucher (AUT) Vs. Andrea Morandi (ITA), Fabian Mazzei (ITA) Vs. Lhaj Boukartacha (MAR) , Tadeusz Kruszelnicki (POL) Vs. Josef Riegler (AUT) .

Singolare femminile Open

Ottavi di finale: Sabina Czauz (USA) b. Vanessa Ricci (ITA) 6-2 6-3, Agneska Tolocko (LTU) b. Roberta Faccoli (ITA) 6-4 4-6 6-4, Angela Grosswiler (SUI) b. Laura-Line Legendre (FRA) 6-0 6-1, Silvia Morotti (ITA) b. Vanessa Jenewein (AUT) 7-5 6-0.

Quarti di finale: Abbie Breakwell (GBR) b. Silvia Morotti (ITA) 6-1 6-1, Angela Grosswiler (SUI) b. Sally Schwartz (AUS) 6-3 6-3, Sabina Czauz (USA) b. Christina Pesendorfer (AUT) 6-4 6-3, Nalani Buob (SUI) b. Agneska Tolocko (LTU) 6-1 6-1.

Singolare Quad

Ottavi di finale: Mariagrazia Lumini (ITA) b. Alessandro Ciriello (ITA) 6-0 6-0.

Quarti di finale: Finn Broadbent (AUS) b. Mariagrazia Lumini (ITA) 6-0 6-0. Da concludere: Alberto Saja (ITA) Vs. Alfredo Di Cosmo (ITA), Ivano Boriva (ITA) Vs. Hegor Di Gioia (ITA), Pierlin Angeli (FRA) Vs. Roman Zechmeister (AUT).

