Tennis Club Cagliari, partenza show fra Serie B1 e B2: cinque vittorie in altrettanti incontri

Cinque incontri, cinque vittorie, ideali per mettere subito in chiaro delle ambizioni di primissimo piano. Le hanno le tre formazioni del Tennis Club Cagliari impegnate nei campionati nazionali di Serie B1 e B2, immediatamente protagoniste a suon di successi. Fra venerdì 25 e domenica 27 aprile se ne sono presi due sia il team maschile di B1 sia quello femminile di B2, mentre dopo aver osservato il turno di riposo alla prima giornata ha esordito conquistando subito i tre punti anche la formazione maschile di B2, neopromossa dalla C. Una partenza che per due delle squadre vale immediatamente la testa dei rispettivi gironi, così come un passo importante verso l’accesso alla seconda fase. Un obiettivo, quello dei play-off, che i ragazzi della B1 hanno già centrato nel 2024 e puntano a ripetere, come dimostrato dal successo per 6-0 in casa nella giornata inaugurale contro lo Junior Tennis Perugia ribadito due giorni più tardi dalla vittoria per 5-1 in trasferta in Piemonte, sui campi della Società Canottieri Casale Monferrato. Protagonisti Bruno Pujol Navarro, Nicola Porcu, Alberto Sanna, Lautaro Agustin Falabella, Giacomo Crisostomo e il giovanissimo Lorenzo Rocco, i quali hanno risolto entrambe le sfide già dopo i singolari, volando al comando della classifica del Girone 1 a punteggio pieno, insieme ai rivali del Circolo Tennis Lucca. Un avvio davvero convincente in vista dei prossimi impegni: domenica 4 maggio i campionati saranno fermi, mentre sette giorni più tardi (11 maggio) i cagliaritani saranno impegnati in una nuova trasferta sui campi del Circolo Tennis Rovereto, terzo in classifica con 4 punti.

Sono già in vetta in solitaria, invece, le ragazze di B2 che hanno vinto per 4-0 entrambe le sfide giocate nel weekend inaugurale, cedendo un solo set in otto partite. Dopo il 4-0 casalingo di venerdì contro le rivali del JC Next Gen – Centro Impianti di Marina di Carrara, firmato da Gabriela Ce, Eleni Christofi, Barbara Dessolis e dal doppio composto dalle sorelle Dessolis, la formazione femminile si è imposta con lo stesso punteggio nel derby cagliaritano contro il Circolo Tennis Decimomannu. A segno di nuovo Ce e Christofi in singolare, così come le sorelle Dessolis nel doppio, mentre stavolta il terzo punto individuale è arrivato per mano della più giovane delle Dessolis, Marcella. L’11 maggio la terza giornata, in trasferta dalle liguri del Break Point Savona sconfitte nelle prime due sfide. Splendido avvio anche per i ragazzi di B2, che alla prima esperienza nelle divisioni nazionali hanno vinto per 4-2 in casa contro i sassaresi del Tennis Club Moneta 2021 di La Maddalena. Decisivi i successi nei singolari di Alessandro Filippo Mondazzi, Edoardo Pilia e del bulgaro Alexander Donski, prima che la coppia Donski/Mondazzi siglasse il punto della vittoria superando per 7-6 6-2 nel secondo doppio il duo Califano/Corrias. Domenica 11 maggio la formazione di B2 sarà impegnata di nuovo in casa, contro i campani del Tennis Club 2002 di Benevento, sconfitti in entrambe le gare giocate sin qui. Un’occasione importante per raccogliere altri punti e mantenersi nella parta alta della classifica.

RISULTATI

Serie B1 maschile – Prima giornata

Tennis Club Cagliari – Junior Tennis Perugia 6-0

Bruno Pujol Navarro (C) b. Michele Lillacci (J) 6-0 6-3, Nicola Porcu (C) b. Giulio Casucci (J) 7-6 6-1, Alberto Sanna (C) b. Emanuel Fiorentini (J) 6-4 2-6 6-3, Lautaro Agustin Falabella (C) b. Gilberto Casucci (J) 6-2 7-5, Rocco/Pujol Navarro (C) b. Pipitone/Lillacci (J) 6-1 7-5, Porcu/Falabella (C) b. Casucci/Casucci (J) 3-6 7-5 10/7.

Serie B1 maschile – Seconda giornata

Società Canottieri Casale – Tennis Club Cagliari 1-5

Bruno Pujol Navarro (Cag) b. Fabio Leonardi (Cas) 6-0 6-0, Nicola Porcu (Cag) b. Luca Barbonaglia (Cas) 6-4 6-2, Lorenzo Rocco (Cag) b. Federico Rondano (Cas) 6-1 6-0, Giacomo Crisostomo (Cag) b. Gregorio Biondolillo (Cas) 6-3 6-1, Pujol Navarro/Porcu (Cag) b. Barbero/Leonardi (Cas) 7-5 4-3 ritiro, Barbonaglia/Biondolillo (Cas) b. Crisostomo/Rocco (Cag) 6-4 7-6.

Serie B1 maschile – Classifica girone 1

1. Tennis Club Cagliari, 6 punti (11-1)

1. Circolo Tennis Lucca, 6 punti (11-1)

3. Circolo Tennis Rovereto, 4 punti (8-4)

4. STC Bisceglie 2.0, 1 punto (3-3)*

5. Società Canottieri Casale, 0 punti (2-10)

6. Junior Tennis Perugia, 0 punti (1-11)

7. Tennis Club Pavia, 0 punti (0-6)*

* una partita in meno

Serie B2 maschile – Prima giornata

Tennis Club Cagliari a riposo

Serie B2 maschile – Seconda giornata

Tennis Club Cagliari – Tennis Club Moneta 2021 4-2

Alessandro Filippo Mondazzi (C) b. Luigi Corrias (M) 6-3 6-0, Marco Dessì (M) b. Vito Dell’Elba (C) 1-6 6-3 6-1, Alexander Donski (C) b. Matteo Viola (M) 6-1 6-2, Edoardo Pilia (C) b. Alessandro Califano (M) 6-3 6-3, Viola/Dessì (M) b. Pinna/Ciulli (C) 6-2 6-1, Donski/Mondazzi (C) b. Califano/Corrias (M) 7-6 6-2.

Serie B2 maschile – Classifica girone 7

1. Tennis Club Napoli, 6 punti (11-1)

2. Tennis Club Moneta 2021, 3 punti (7-5)

3. Calabria Swim Race, 3 punti (5-1)*

4. Circolo Tennis Nardò, 3 punti (5-7)

5. Tennis Club Cagliari, 3 punti (4-2)*

6. Asd Colle degli Dei, 0 punti (3-9)

7. Tennis Club 2002, 0 punti (1-11)

* una partita in meno

Serie B2 femminile – Prima giornata

Tennis Club Cagliari – JC Next Gen Centro Impianti 4-0

Gabriela Ce (C) b. Martina Spigarelli (J) 6-0 6-0, Barbara Dessolis (C) b. Alessandra Simonelli (J) 6-0 6-3, Eleni Christofi (C) b. Valentina Tardelli (J) 6-0 6-1, Dessolis/Dessolis (C) b. Francesconi/Tardelli (J) 6-2 6-2.

Serie B2 femminile – Seconda giornata

Circolo Tennis Decimomannu – Tennis Club Cagliari 0-4

Eleni Christofi (C) b. Sofia Del Balzo Ruiti (D) 6-1 6-0, Marcella Dessolis (C) b. Camilla Monni (D) 6-0 6-0, Gabriela Ce (C) b. Claudia Ferrer Perez (D) 6-3 3-6 6-1, Dessolis/Dessolis (C) b. Del Balzo Ruiti/Ferrer Perez (D) 7-5 6-1.

Serie B2 femminile – Classifica girone 3

1. Tennis Club Cagliari, 6 punti (8-0)

2. Quanta Club, 4 punti (6-2)

3. Park Tennis Club, 3 punti (3-1)*

4. Circolo Tennis Decimomannu, 3 punti (3-5)

5. JC Next Gen Centro Impianti, 1 punto (2-6)

6. Break Point Savona, 0 punti (2-6)

7. Tennis Club Sinalunga, 0 punti (0-4)*

* una partita in meno

