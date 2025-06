Serie B1: 3-3 a Bari nell’andata dei play-off promozione. Ci si gioca tutto domenica a Cagliari

Un 3-3 che non accontenta nessuna delle due, e soprattutto non avrà alcun impatto sulla gara di ritorno. È l’esito della sfida di andata del turno decisivo dei play-off promozione per la Serie A2, che vede il Tennis Club Cagliari impegnato all’ultimo ostacolo contro il Circolo Tennis Bari. Il duello si annunciava equilibrato e si è confermato tale sulla terra rossa pugliese, con un pareggio e quattro sfide su sei terminate al terzo set. La buona notizia è che tre sono finite nelle mani degli ospiti, capaci di portarsi in vantaggio per 2-0 grazie ai laboriosi successi di Lautaro Agustin Falabella e Bruno Pujol Navarro. Il primo ha impiegato 2 ore e 48 minuti per battere in rimonta Matteo De Vincentis (3-6 7-6 6-4 il punteggio), mentre il secondo è arrivato a un solo minuto dalle tre ore nel duello contro Francesco Colasanto, superato per 6-4 4-6 7-5. Tuttavia, l’iniziale vantaggio è stato un’illusione e anche piuttosto rapida, visto che i padroni di casa hanno impiegato poco più di un’ora per portarsi sul 2-2, grazie alle vittorie dell’ucraino Oleksandr Ovcharenko contro Nicola Porcu (6-1 6-2) e del “vivaio” Riccardo Trione contro il giovane cagliaritano Lorenzo Rocco, per l’occasione promosso fra i titolari nella settimana che l’ha visto festeggiare i 16 anni.

Un’investitura che il talento sardo ha dimostrato di meritare, tanto che nel successivo doppio è arrivato a un passo dal colpaccio a fianco di Porcu, prima di cedere per 6-3 4-6 10/7 a Ovcharenko/Ressa. Tuttavia, il sorpasso dei pugliesi è durato poco, perché nell’altro doppio Falabella/Pujol Navarro hanno domato al fotofinish De Vincentis/Trione (6-4 0-6 12/10), siglando il 3-3. Come accennato, si tratta di un risultato che non avrà nessuna influenza sugli equilibri della gara di ritorno, in programma per domenica 6 luglio sulla terra battuta di Monte Urpinu. Il via alle 10 del mattino, su due campi. Sarà come iniziare da capo, con in palio una posta altissima: il Tennis Club Cagliari va addirittura a caccia della terza promozione nel giro di un mese, dopo aver già conquistato un passaggio in Serie B1 e uno in Serie B2 con due squadre femminili.

Passando al padel, per la formazione femminile del Tennis Club Cagliari è invece sfumato il sogno della promozione in Serie A. Dopo aver superato la fase a gironi chiudendo il gruppo 1 al secondo posto, le ragazze sono state costrette a fermarsi al primo turno del tabellone finale, giocato in sede unica sui campi dell’Happy Village di Terni. A batterle le rivali del Colombo Beach Club di Genova, promosse per 2-0 grazie ai successi di Cortimigli/Burani contro Scano/Idini (6-4 6-1) e di Pinacho/Roggero ai danni di Perez Momha e Solinas (6-4 1-6 6-3).

Leggi anche: