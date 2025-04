Serie B2: una vittoria e una sconfitta per il Ct Ceriano nelle prime due giornate

È iniziato con una sconfitta, seguita dal pronto riscatto coi primi tre punti stagionali, il campionato di Serie B2 maschile del Club Tennis Ceriano, impegnato in due incontri tra venerdì 25 e domenica 27 aprile. Nella giornata d’esordio, sulla terra battuta del Circolo Tennis Trento, a prevalere è stata la formazione di casa, promossa con un 4-2 figlio della migliore partenza, che li ha visti capaci di portarsi sul 3-0. Nei primi singolari del duello, Christian Fellin ha battuto Alessio Zanotti per 7-6 6-3, mentre Pietro Pecoraro ha rimontato Mattia Rossi, imponendosi per 4-6 6-4 6-4. Poi, il colombiano-spagnolo Adria Soriano Barrera, numero uno del Ctc, ha lottato per tre ore e mezza contro Peter Heller, ma a risultare vittorioso è stato il trentaduenne tedesco, passato per 4-6 6-4 7-6. A muovere il punteggio per il Ct Ceriano ci ha pensato Tobia Baragiola Mordini, classe 2006, che ha sconfitto per 6-4 6-3 il più esperto padrone di casa Eugenio Candioli, per poi fare il bis in doppio a fianco di Soriano Barrera, grazie al successo per 6-4 6-2 ai danni di Candioli e Pecoraro. Tuttavia, la giornata perfetta del giovane del vivaio del CTC non è bastata a evitare la vittoria trentina, perché nell’altro doppio il duo Fellin/Heller ha beffato in rimonta la coppia Zanotti/Rossi, vincendo due tie-break consecutivi per imporsi col punteggio di 4-6 7-6 10/7.

Smarrita al debutto la prima chance di raccogliere punti, la compagine brianzola ha rialzato la testa due giorni più tardi, aggiudicandosi per 4-2, sul veloce indoor di casa, il duello contro i rivali del Tennis Villa Carpena di Forlì. La sfida è iniziata in salita perché i diciassettenni Alex Guidi e Marco Caporali hanno portato subito gli ospiti sul 2-0, superando rispettivamente Mattia Rossi (7-6 7-5) e Andrea Cardella (4-6 6-1 6-4), ma poi è arrivato il riscatto dei padroni di casa. Prima il ceco Matej Vocel si è fatto bastare soli 45 minuti per superare Jamal Urgese (6-2 6-0), poi Lorenzo Furia ha rimesso tutto in parità imponendosi su Lorenzo Monti per 6-4 6-7 6-0. A quel punto, i ragazzi capitanati da Eugenio Ferrarini si sono aggiudicati entrambi i doppi: Vocel e Cardella hanno battuto la coppia Monti/Urgese per 7-6 6-4, poi Rossi e Furia hanno chiuso i conti risolvendo per 6-7 7-6 10/5 la combattutissima sfida contro Guidi/Caporali. “I ragazzi sono stati davvero bravissimi – ha commentato capitan Ferrarini –, anche alla luce dell’infortunio accusato venerdì da Alessio Zanotti, che gli ha impedito di essere dei nostri. Chi l’ha sostituito ha fatto molto bene. Anche stavolta abbiamo perso le prime due partite, contro una squadra giovane e grintosa, ma a differenza del duello precedente siamo riusciti a ribaltare la situazione, anche grazie a un pizzico di fortuna che a Trento era mancata. Per noi è un successo importante, che fa morale in vista delle prossime partite”. L’appuntamento con la terza giornata è per domenica 11 maggio a San Colombano al Lambro, mentre domenica 4 la Serie B2 sarà ferma.

RISULTATI

Serie B2 maschile – Prima giornata

Circolo Tennis Trento – Club Tennis Ceriano 4-2

Christian Fellin (T) b. Alessio Zanotti (C) 7-6 6-3, Pietro Pecoraro (T) b. Mattia Rossi (C) 4-6 6-4 6-4, Peter Heller (T) b. Adria Soriano Barrera (C) 4-6 6-4 7-6, Tobia Baragiola (C) b. Eugenio Candioli (T) 6-4 6-3, Fellin/Heller (T) b. Zanotti/Rossi (C) 4-6 7-6 10-7, Soriano Barrera/Baragiola (C) b. Candioli/Pecoraro (T) 6-2 6-4.

Serie B2 maschile – Seconda giornata

Club Tennis Ceriano – Tennis Villa Carpena 4-2

Alex Guidi (V) b. Mattia Rossi (C) 7-6 7-5, Marco Caporali (V) b. Andrea Cardella (C) 4-6 6-1 6-4, Matej Vocel (C) b. Jamal Urgese (V) 6-2 6-0, Lorenzo Furia (C) b. Lorenzo Monti (V) 6-4 6-7 6-0, Vocel/Cardella (C) b. Monti/Urgese (V) 7-6 6-4, Rossi/Furia (C) b. Guidi/Caporali (V) 6-7 7-6 10-5.

CLASSIFICA GIRONE 3

1. Asv Partschins, 6 punti (9-3)

2. Villa Carpena, 3 punti (8-4)

3. Ct Ceriano, 3 punti (6-6)

3. Ct Trento, 3 punti (6-6)

5. Tennis Cantù, 3 punti (5-7)

6. Tc Guidizzolo, 0 punti (2-4)*

7. San Colombano, 0 punti (0-6)*

* una partita in meno

