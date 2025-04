Il Tc Milano parte forte in Serie B2: solo nove giochi concessi al Circolo della Stampa Sporting

Se chi ben comincia è a metà dell’opera, non poteva aprirsi in maniera migliore il campionato di Serie B2 femminile del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, che dopo aver osservato il turno di riposo alla prima giornata ha debuttato nella seconda con un convincente successo per 4-0 contro il Circolo della Stampa Sporting di Torino. Sui campi in terra battuta di via Arimondi, la formazione meneghina guidata dal responsabile del gruppo tecnico Matteo Cecchetti ha letteralmente dominato tutti e quattro i match di domenica, lasciando per strada appena nove giochi in totale. Susan Bandecchi e Alberta Brianti, le giocatrici più attese del confronto, hanno pienamente rispettato i pronostici della vigilia, vincendo rispettivamente contro Viola Becchio per 6-0 6-0 ed Elisa Casella per 6-1 6-1. Ma davanti a una bella cornice di pubblico ha brillato anche la giovane promessa di casa Jennifer Scurtu, che si è imposta con il punteggio di 6-0 6-2 su Letizia Lampitelli. A risultato acquisito, Bandecchi ha condiviso il campo con Francesca Paoletti Agosti nel match di doppio che ha premiato di nuovo il Tc Milano, col successo per 6-2 6-3 sul duo piemontese Becchio-Bonati.

Archiviato con successo il primo appuntamento stagionale, la formazione di Serie B2 del Tc Milano avrà ora due settimane di riposo prima del ritorno in campo previsto per domenica 11 maggio, sempre in casa, contro Il Poggio Agrisport di Poirino (provincia di Torino), compagine ancora ferma a quota zero punti in classifica. Intanto, nel fine settimana ha continuato a raccogliere vittorie anche la squadra di Serie C maschile, che nel giro di due giorni ha ottenuto due rotonde affermazioni per 6-0 ai danni di Milago Tennis Center ed Eco Sport Tennis, confermandosi in vetta a punteggio pieno nel Girone 1 e garantendosi con un turno d’anticipo la qualificazione per il tabellone regionale a eliminazione diretta. Prima di prendere parte agli spareggi per l’accesso alla fase nazionale, Andrea Tognolini e compagni saranno attesi dalla Canottieri Mincio nel turno infrasettimanale previsto per giovedì 1° maggio, al termine del quale saranno definitivi i verdetti relativi alle griglie di play-off e play-out.

Serie B2 femminile – Seconda giornata

Tennis Club Milano Bonacossa – Circolo della Stampa Sporting 4-0

Susan Bandecchi (M) b. Viola Becchio (S) 6-0 6-0, Alberta Brianti (M) b. Elisa Casella (S) 6-1 6-1, Jennifer Scurtu (M) b. Letizia Lampitelli (S) 6-0 6-2, Bandecchi/Paoletti Agosti (M) b. Becchio/Bonati (S) 6-2 6-3.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Pistoia, 4 punti (5-3)

1. Circolo Tennis Grosseto, 4 punti (5-3)

3. Tennis Club Milano Bonacossa, 3 punti (4-0)*

4. Tennis Club Finale Ligure, 3 punti (4-4)

5. Junior Tennis Training Ssd, 3 punti (3-1)*

6. Il Poggio Agrisport, 0 punti (2-6)

7. Circolo della Stampa Sporting, 0 punti (1-7)

* una partita in meno

Leggi anche: