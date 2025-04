La Serie B2 del Tc Crema parte in salita, ma c’è spazio per recuperare

È stato un debutto in Serie B2 faticoso per il Tennis Club Crema, che nelle prime due giornate di campionato (venerdì 25 e domenica 27 aprile) ha dovuto fare i conti con delle sfortunate – e inattese – assenze, perdendo per 3-1 sia la gara d’esordio contro le rivali del Tennis Comunali Vicenza sia la successiva contro il Ct Marino Casalboni di Santarcangelo di Romagna (Ravenna). Nella prima sfida ha pesato l’assenza dell’ultimo minuto di Giulia Finocchiaro, alle prese con un forte attacco di tonsillite che le ha impedito di partire per la trasferta in Veneto. Così, con due sole atlete a disposizione (e uno dei tre singolari perso a tavolino, situazione che costa un punto di penalità in classifica), la capitana Daniela Russino ha potuto contare soltanto sulle forze di Bianca Maria Bissolotti e di Giulia Tamirsi, le giovanissime under 16 del vivaio. Proprio dalla prima è arrivato il punto di giornata, grazie al successo in rimonta contro Caterina Novello, domata per 2-6 6-2 6-4, mentre Giulia Tamirsi si è arresa ad Adele Burato e anche il successivo doppio ha dato ragione alle padrone di casa, passate per 6-2 6-1 grazie alla coppia Novello/Burato.

Un andamento complessivo simile nella sfida successiva contro il Ct Marino Casalboni, che ha visto le romagnole avvantaggiate dal rapido ritiro di Giulia Finocchiaro (la quale ha gettato la spugna dopo due soli game nel duello contro Camilla Fabbri) e poi capaci di raddoppiare grazie al successo di Elisa Gugnali contro Giulia Tamirsi (6-3 6-0). A tenere in bilico la sfida fino al doppio ci ha pensato ancora una volta Bianca Bissolotti, che al termine di un’altra battaglia di tre set ha vinto di nuovo, superando l’avversaria Elisa Pari per 6-1 2-6 7-5. Un successo che ha restituito fiducia alle padrone di casa, arrivate a un soffio dal punto del 2-2 in un doppio combattuto dalla prima all’ultima palla: primo set al Tc Crema (6-4), secondo alle rivali (6-2), prima di un terzo giocato punto su punto che ha dato ragione al team ravennate, a segno per 10/8. “Purtroppo l’inizio è stato sfortunato in virtù di assenze e infortuni – ha affermato la capitana Daniela Russino –, ma non ci perdiamo d’animo. Ci auguriamo di recuperare in fretta Giulia Finocchiaro, così come di poter contare presto anche su Emma Pedretti per giocarci a pieno le nostre chance”. Malgrado l’avvio complesso, nulla è perduto: il campionato è appena iniziato e la classifica è corta, visto che quattro delle sei partite totali disputate nel girone 2 si sono concluse in parità. Domenica 4 maggio la Serie B2 sarà ferma, mentre nella terza giornata di sette giorni più tardi il club di via del Fante sfiderà a Verona il Ct Scaligero.

RISULTATI

Prima giornata girone 2

Tennis Comunali Vicenza – Tennis Club Crema 3-1

Adele Burato (V) b. Giulia Tamirsi (C) 6-1 6-0, Bianca Maria Bissolotti (C) b. Caterina Novello (V) 2-6 6-2 6-4, Anna Costaperaria (V) vince per avversaria non schierata dal Tc Crema, Novello/Burato (V) b. Bissolotti/Tamirsi (C) 6-2 6-1.

Seconda giornata girone 2

Tennis Club Crema – Ct Marino Casalboni 1-3

Camilla Fabbri (M) b. Giulia Finocchiaro (C) 2-0 ritiro, Elisa Gugnali (M) b. Giulia Tamirsi (C) 6-3 6-0, Bianca Maria Bissolotti (C) b. Elisa Pari (M) 6-1 2-6 7-5, Fabbri/Pari (M) b. Bissolotti/Tamirsi (C) 4-6 6-2 10-8.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tennis Comunali Vicenza, 4 punti (5-3)

1. Ct Marino Casalboni, 4 punti (5-3)

3. Tc Merano, 2 punti (4-4)

3. Tennis Club Triestino, 2 punti (4-4)

6. Ct Scaligero, 1 punto (2-2)*

6. Tc President, 1 punto (2-2)*

7. Tc Crema, -1 punti (2-6)

* una partita in meno

