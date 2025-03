Il Tc Crema si gode i giovani del vivaio: finali internazionali per Bissolotti e Cattaneo

Il ricordo dello scudetto di Serie A1 vinto nel mese di dicembre è ancora vivo, ma il Tennis Club Crema ha già ripreso a far parlare di sé in campo internazionale. Merito di due dei suoi giovani del vivaio, Bianca Bissolotti e Leonardo Cattaneo, capaci la scorsa settimana di mettersi in evidenza rispettivamente nel circuito Itf under 18 e in quello professionistico, grazie a due finali in Svizzera (lei) e in Egitto (lui). La sedicenne Bissolotti ce l’ha fatta nel torneo di categoria J30 di Agno, nel Canton Ticino, dove è partita dalle qualificazioni e grazie a cinque vittorie nell’arco di pochi giorni si è regalata l’accesso alla prima finale in singolare nel circuito giovanile. Già vincitrice di una prova Itf di doppio nell’agosto dello scorso anno, stavolta l’allieva del Tc Crema non è riuscita ad apporre la prima ciliegina a livello individuale, perdendo per 6-2 7-5 la sfida decisiva contro la giocatrice di casa Kim Kriesi. Ma Bianca, accompagnata in Svizzera da coach Armando Zanotti, ha comunque chiuso con felicità e soddisfazione, in particolare per le ottime rimonte portate a termine nel corso della settimana. Oltre che per la diretta interessata, la sua prima finale in singolare è un buon segnale anche per l’intero ambiente, visto che presto Bissolotti sarà l’elemento cardine del vivaio del Tc Crema nel team che affronterà il campionato di Serie B2, al via venerdì 25 aprile. Da segnalare che in via Del Fante l’atmosfera delle gare a squadre si comincerà a respirare già una ventina di giorni prima, domenica 6 aprile, data dell’esordio casalingo della squadra di Serie C maschile.

Proprio nella lista dei giocatori – tutti molto giovani – che affronteranno la Serie C trova spazio l’altro protagonista del periodo, quel Leonardo Cattaneo che alla prima stagione completa tra i grandi sta mostrando costanti progressi. Il 18enne cremasco ha appena raggiunto la sua seconda finale internazionale in doppio, la scorsa settimana in un torneo di categoria M15 a Sharm El Sheikh, a fianco dell’ucraino Vadym Ursu. L’esito è stato lo stesso della precedente (lo scorso novembre a Selva di Val Gardena), ossia una sconfitta di misura e con qualche rimpianto, stavolta contro Illya Beloborodko e Saba Purtseladze passati al fotofinish per 6-3 5-7 10/8. Ma per il mancino lombardo il risultato rimane di valore e dà ulteriore lustro a un avvio di stagione ottimo anche in singolare. Leonardo, infatti, ha superato le qualificazioni in entrambi i primi due tornei giocati, grazie a tre successi per volta, curiosamente battendo al turno decisivo del primo evento lo stesso Maximilian Figl che superò nella finale scudetto di Serie A1, ottenendo un punto determinante per il trionfo del Tc Crema. Non pago della qualificazione, nel secondo torneo Cattaneo ha superato anche il primo turno del tabellone principale (duplice 6-4 a Mirko Lagasio) e raccolto così il suo secondo punto per il ranking mondiale Atp. Poi, Leonardo ha mancato per un soffio l’approdo ai quarti di finale, ma la strada è quella giusta e il risultato gli permetterà di scalare circa 200 gradini in classifica, portandosi intorno alla posizione n.1650. Un altro passo avanti di una crescita sempre più interessante.

Leggi anche: