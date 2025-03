Oltrepò Tennis Academy, che crescita: da 4 a 15 giocatori di “seconda” in un anno e mezzo

È possibile, nel giro di solamente un anno e mezzo, vedere il proprio numero di atleti di seconda categoria moltiplicarsi quasi per quattro? La risposta, affermativa, arriva dall’Oltrepò Tennis Academy di Codevilla (provincia di Pavia), realtà votata all’alto livello capace nell’arco di circa diciotto mesi di passare da 4 a 15 “seconda”, la gran parte giovani e tutti impegnati in attività internazionale. Se non è un record poco ci manca, ma di certo è la più chiara testimonianza della qualità del lavoro proposto dalla realtà lombarda, diventata un centro d’allenamento sempre più appetibile per atleti da ogni parte d’Italia, che puntano a fare del tennis il proprio lavoro. Molto recente l’ultimo innesto al femminile: si tratta di Beatrice Stagno, 21 anni, giocatrice attualmente numero 1.182 del ranking mondiale Wta di singolare (ma già nelle prime 1.000) e numero 543 in doppio, con all’attivo la bellezza di sette titoli Itf fra le “pro”. “Il nostro gruppo – dice Alberto Bovone, direttore tecnico OTA – continua a crescere in maniera esponenziale: è la prova che l’impegno paga. Il lavoro sta proseguendo nei termini prefissati, con una quantità di giocatori full time molto soddisfacente. Per mantenere una qualità operativa di un certo tipo preferiamo non andare oltre un determinato numero di atleti, ma ci sono varie situazioni in fase di studio. Anche in virtù di un potenziale ampliamento delle strutture, qualora necessario siamo pronti ad attrezzarci per allargare e migliorare anche il nostro staff”.

Una delle peculiarità del progetto proposto dall’Oltrepò Tennis Academy ai suoi atleti è l’accompagnamento in tutti, ma proprio tutti, i tornei disputati. “È una nostra prerogativa – dice ancora Bovone –, e a livello italiano è qualcosa di molto raro. Eventi internazionali o nazionali non fa differenza: i ragazzi possono sempre contare su almeno un maestro”. Dettaglio non da poco, in un tennis nel quale – si vede ad altissimi livelli – lo sviluppo di un team di lavoro è determinante per eccellere. “Tanto che – prosegue il direttore tecnico –, in particolare nei tornei giovanili capita spesso che atleti di altre realtà si appoggino ai nostri insegnanti, perché sempre presenti. È diventato uno dei servizi più richiesti”. A fare il paio con il costante sviluppo dell’alto livello, naturalmente, in casa OTA c’è la crescita della base, composta da tanti ragazzini dai 10 ai 14 anni di età capaci di farsi notare sempre più spesso. “Molti di loro – dice Massimiliano Baroglio, maestro OTA e responsabile della comunicazione – hanno iniziato a giocare a tennis proprio con noi, e oggi vengono costantemente convocati nei raduni regionali per i migliori atleti della propria età. Si è creato uno zoccolo duro di giovani del territorio, tutti del nostro vivaio. Una chiave di sviluppo nella quale crediamo molto, perché essere radicati e credibili nel proprio territorio è il primo passo per diventarlo anche altrove”. All’Oltrepò Tennis Academy possono già dire di esserci riusciti: vantano ormai giocatori da buona parte delle regioni d’Italia e il numero continua a crescere.

